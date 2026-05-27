Kurban kesim vakitleri: Saat kaçta başlar, kaçta biter? Gece kesilir mi?

Kurban Bayramı'nın başlamasıyla birlikte kurban ibadetini yerine getirecek vatandaşlar, kesim vakitlerinin hangi saatlerde başladığını ve ne zaman sona erdiğini araştırıyor.

İslam dinine göre kurban kesimi, belirli vakitler içerisinde yerine getirilmesi gereken ibadetler arasında yer alıyor.

Bayram namazının ardından başlayan kurban kesim süresi, bayramın son gününe kadar devam ediyor.

Özellikle “Kurban akşam kesilir mi?”, “Kesim vakti ne zaman biter?” soruları da bu dönemde sıkça gündeme geliyor.

Diyanet kaynaklarına göre kurban kesim vakitleri, bayram günlerine göre farklılık gösterebiliyor.

İşte, dinimize göre kurban kesim vakitleri...

KURBAN KESİM VAKİTLERİ NE ZAMAN 2026

İslam dinine göre kurban kesim vakti, Kurban Bayramı’nın 1. günü bayram namazının ardından başlar.

Bayram namazı kılınmadan önce kurban kesilmesi uygun görülmez. Hz. Peygamber’in hadislerinde de kurbanın bayram namazından sonra kesilmesi gerektiği belirtilir.

Kurban kesimi, bayramın 1, 2 ve 3. günlerinde yapılabilir. Hanefi mezhebine göre bayramın 3. günü güneş batana kadar kesim işlemi devam eder. Şafii mezhebinde ise bayramın 4. günü gün batımına kadar kurban kesilebileceği kabul edilir.

GECE KURBAN KESİLİR Mİ

Gece kurban kesimi konusunda ise dinen kesin bir yasak bulunmaz. Ancak karanlık nedeniyle hata yapılma ihtimali bulunduğu için gündüz kesim yapılması daha uygun görülür.