Kurban kesimi sırasında 13 bin 513 kişi hastanelik oldu

Kurban Bayramı, milyonlarca Müslüman için ibadet, paylaşım ve dayanışma anlamına gelirken, her yıl tekrarlanan bir sağlık sorunu da gündeme geliyor.

Deneyimsiz kişilerin kurban kesimi sırasında yaşadığı yaralanmalar.

Her sene olduğu gibi bu bayram da 'acemi kasaplar' hastanelerin yolunu tuttu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kurban Bayramı'nın ilk günü yaralanma nedeniyle yurt genelinde toplam 13 bin 513 kişinin sağlık tesislerine başvurduğunu açıkladı.

Bakan Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kurban Bayramı’nın ilk gününde, kurban kesimi esnasında yaşanan yaralanmalar nedeniyle sağlık tesislerimize toplam 13 bin 513 kişi başvurmuştur.”

"VATANDAŞLARIMIZI DAHA DİKKATLİ OLMAYA DAVET EDİYORUM"

“Süreç boyunca vatandaşlarımızı daha dikkatli olmaya davet ediyor; yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Bayram mesaisinde fedakârca görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.”