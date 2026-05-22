Kurban kesmenin yasak olduğu ülkeler 2026: Güncel liste

Kurban Bayramı yaklaşırken, dünyanın farklı ülkelerinde kurban kesimine yönelik uygulamalar da yeniden gündeme geldi.

Bazı ülkelerde dini usullere göre hayvan kesimi tamamen yasaklanırken, bazı ülkelerde ise hayvan refahı ve sağlık kuralları nedeniyle sıkı sınırlamalar uygulanıyor.

2026 yılı itibarıyla hangi ülkelerde kurban kesiminin yasak olduğunu araştırmaya başladı.

İşte, kurban kesmenin yasak olduğu ülkelerin güncel listesi...

KURBANI YASAKLAYAN ÜLKELER 2026

Danimarka

İsveç

Slovenya

Belçika

Finlandiya

Yeni Zelanda

Fas'ta ise 2025 ve 2026 döneminde kuraklık ve hayvan varlığındaki düşüş nedeniyle hükümet vatandaşlardan Kurban Bayramı’nda hayvan kesmemelerini istedi.