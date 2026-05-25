Kurban orucu tutulur mu, ne zaman açılır? Kurban etiyle oruç açılır mı?

Müslümanların dört gözle beklediği Kurban Bayramı yaklaşırken, ibadetlerle ilgili detaylar da yeniden araştırılmaya başlandı.

Özellikle Zilhicce ayının ilk günlerinde tutulan ve halk arasında "kurban orucu" olarak bilinen nafile oruç hakkında birçok soru gündeme geliyor.

Vatandaşlar, bu orucun hangi günlerde tutulduğunu, bayram günü oruç tutulup tutulamayacağını ve ilk lokmanın kurban etiyle açılmasının dini hükmünü merak ediyor.

Kurban kesen Müminler, ilk lokmanın kurban eti mi olması gerektiğini araştırıyor.

Peki; Kurban orucu nasıl tutulur, ne zaman açılır? Kurban etiyle oruç açılır mı? İşte Diyanet'in yanıtı...

KURBAN ORUCU NASIL TUTULUR

Peygamber’in (s.a.s.) Zilhiccenin ilk dokuz gününü oruçla geçirdiği rivâyet edildiği için (Ebû Dâvûd, Savm, 61 [2437]; Nesâî, Sıyâm, 70 [2372]) Zilhiccenin ilk dokuz gününün, yani Kurban Bayramı’ndan önceki dokuz günün oruçlu geçirilmesi müstehaptır.

Zilhicce ayının 10. günü Kurban Bayramı’nın ilk günüdür. Kurban Bayramı’nda da oruç tutulmaz. (Buhârî, Savm, 66-67 [1990-1993]; Müslim, Sıyâm, 138-143 [1137-1140])

KURBAN KESEN KİŞİ ORUÇ TUTAR MI

Ancak imsaktan itibaren bir şey yemeyip o günün ilk yemeğini kurban etinden yemek müstehaptır. Fakat bu, kendi evinde kurban kesebilen insanlar içindir.

Zamanımızda çiftliklerde kurban kestiren bazı Müslümanlara, akşama kadar sıra ancak gelmekte, hatta kesim ertesi güne kalmaktadır.

Bu durumda söz konusu insanların aç kalıp oruçlu imiş gibi durmaları uygun değildir.