Kurban pazarında dolandırıcılığa karşı uyarılar

Kurban Bayramı yaklaşırken hareketliliğin arttığı hayvan pazarlarında, dolandırıcılık riskine karşı güvenlik önlemleri de artırıldı. Samsun’da polis ekipleri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kurban satış alanında sahaya inerek bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

HAYVAN PAZARINDA YOĞUN DENETİM VE BİLGİLENDİRME

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında ekipler, İlkadım ilçesi Güzeldere Mahallesi’nde bulunan Kurban Pazarı’nda vatandaşlarla birebir temas kurdu. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, alandaki yoğunluğu fırsata çevirmek isteyen kişilere karşı uyarılarda bulundu.

SAHTE PARA VE DİJİTAL DOLANDIRICILIK UYARISI

Polis ekipleri özellikle sahte para alışverişleri, IBAN üzerinden yapılan para dolandırıcılığı, kapora tuzakları ve araç kiralama bahanesiyle gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemleri konusunda vatandaşları tek tek bilgilendirdi. Bayram öncesi artan alışveriş trafiğinin kötü niyetli kişiler tarafından kullanılabileceğine dikkat çekildi.

BROŞÜR DAĞITILDI, 112 VURGUSU YAPILDI

Ekipler, vatandaşlara dolandırıcılık yöntemlerini anlatan bilgilendirici broşürler dağıttı. Şüpheli durumlarla karşılaşılması halinde ise vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunulması gerektiği hatırlatıldı.

Polis, bayram süresince denetimlerin artarak devam edeceğini belirtti.