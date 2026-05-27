Kurbanlar kesilmeye başladı: Danada lezzet haritası

Kurban Bayramı geldi çattı.

Vatandaş, ilk olarak bayram namazı için gitti camilerde bir araya geldi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren ise kurbanlıklar kesilmeye başlandı.

Kesilen kurbanlıklarda, etlerin en verimli şekilde kullanılabilmesi de büyük önem taşıyor.

'DANA HARİTASI' ETİ DEĞERLENDİRİRKEN PUSULA OLACAK

Kimi bölümler ızgara ve biftek için uygunken, bazı bölümler ise tencere yemeklerinde lezzetini daha iyi veriyor.

Bu kapsamda dananın hangi kısmının hangi yemeklerde daha iyi değerlendirilebileceğini anlatan bir 'dana haritası' hazırladık.

İşte dananın bölümleri ve kullanım alanları...

DANANIN BÖLGE BÖLGE ‘ET REHBERİ’

Dananın bölümlerini ve bu bölgelere ait etlerin en uygun kullanım alanlarını şöyle sıralanıyor:

Tranç: Arka but bölümünden elde edilen yağsız ve iri lifli ettir. Şinitzel, rosto ve biftek için tercih edilir.

Nuar: Butun iç kısmında yer alan yağsız ve sert yapılı ettir. Haşlama, rosto ve fırın yemekleri için uygundur.

İncik: Diz kapağının alt kısmından çıkar. Kemikli ve jelatinli yapısı sayesinde osso buco, haşlama ve et suyu yapımında sıkça kullanılır.

Kaburga: Yağlı ve kemikli yapısıyla mangal, fırın ve ağır ateşte pişirilen yemeklerde yoğun tat katar.

Gerdan: Boyun kısmından elde edilen bu et, uzun süre pişen yemeklerde yüksek lezzet verir.

Kıyma, haşlama, tas kebabı ve tencere yemeklerinde tercih edilir.

Antrikot: Göğüsle sırtın birleştiği kemikli bölümden alınır. Yağ oranı sayesinde oldukça lezzetlidir.

Izgara, biftek ve çöp şiş yapılır.

Kontrfile: Dananın arka sırt kısmından çıkar.

Bonfile: Dananın en yumuşak ve değerli etlerinden biridir.

Sinirsiz yapısıyla madalyon, ızgara ve tavada kısa sürede pişirilen yemekler için uygundur.

Sokum: Kuyruk kısmının üst bölgesinde yer alır.

Lifli yapısı sayesinde kebap, rosto ve tencere yemeklerine lezzet verir.

Pençeta: Karın boşluğundan alınan yağlı bir bölümdür.

Kıyma, et suyu, gulaş, sarma ve uzun süre pişen yemeklerde kullanılır.

Yumurta: Kalçaya kadar uzanan ve adını şeklinden alan bu etten kavurma, sote ve kızartma gibi yemekler yapılır.

Döş: Göğüs kısmından çıkan lifli ve yağlı bir et türüdür.

Kıyma, kuşbaşı, haşlama ve yahni için oldukça elverişlidir.

Kürek: Hayvanın en çok hareket eden bölgelerinden biridir.

Orta sertlikte bir ete sahip olduğu için kuşbaşı, tencere yemekleri ve yahnilik olarak değerlendirilir.