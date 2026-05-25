Kurbanlık alacaklara kritik uyarılar: Sağlıklı hayvan nasıl anlaşılır?

Kurban Bayramı yaklaşırken kurbanlık alışverişi yapacak vatandaşlara önemli uyarılar geldi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlıklı ve güvenilir kurbanlık seçimi için hayvanın yaşı, sağlık durumu, fiziksel görünümü ve davranışlarının dikkatle incelenmesi gerektiğini belirtti.

KÜPE VE YAŞ KONTROLÜ ŞART

Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmede, kurbanlık hayvanların mutlaka kulak küpesinin bulunması gerektiği vurgulandı.

Küçükbaş hayvanların en az 1 yaşında, büyükbaş hayvanların ise en az 2 yaşında olması gerektiği belirtildi. Büyükbaş hayvanlarda süt dişlerinin değişmiş olmasının da önemli kriterlerden biri olduğu ifade edildi.

HASTALIK BELİRTİSİ OLAN HAYVANLAR TERCİH EDİLMEMELİ

Uzmanlar, burun ve göz akıntısı, salya, öksürük, nefes darlığı, yara, şişlik ve ödem gibi belirtiler taşıyan hayvanlardan uzak durulması gerektiğini kaydetti.

Hayvanın genel sağlık durumunun dikkatle incelenmesi gerektiği belirtilirken, hasta görünen hayvanların kurbanlık olarak tercih edilmemesi istendi.

CANLI VE HAREKETLİ OLMASI GEREKİYOR

Sağlıklı bir kurbanlık hayvanın canlı bakışlı, hareketli, tüylerinin parlak ve düzgün olması gerektiği aktarıldı.

Çok zayıf, gebe veya yeni doğum yapmış hayvanların kurbanlık için uygun olmadığına dikkat çekildi.

DAVRANIŞLARI DA İPUCU VERİYOR

Hayvanın çevresine karşı normal tepki vermesi gerektiği belirtilirken, aşırı saldırgan ya da aşırı tepkisiz davranışlar gösteren hayvanların tercih edilmemesi önerildi.

BİLGİLER “TARIM CEBİMDE” UYGULAMASINDA

Vatandaşların, hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve yaş bilgilerine “Tarım Cebimde” mobil uygulaması üzerinden küpe numarasıyla ulaşabileceği bildirildi.

ERKEK HAYVAN TERCİHİ ÖNERİLDİ

Hayvan varlığının korunması açısından kurbanlık seçiminde erkek hayvanların tercih edilmesinin önem taşıdığı ifade edildi.