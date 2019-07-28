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Yozgat'ta kurbanlık mandaların çamur keyfi

Mandalar, sulak alanlarda çamurun keyfini çıkarıyor.

İHA | 28.07.2019 - 14:53..
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Yozgat’ın merkeze bağlı Yazpınar köyünde  kurbanlık mandalar, sulak alanların ve çamurun içinden çıkmıyor.

Sıcaklıkların arttığı şu günlerde sabahın ilk ışıklarıyla merada otlatılan mandalar, günün büyük çoğunluğunu köydeki sulak alanlarda geçiriyor.

"5-6 SAAT SUYUN İÇİNDELER"

Köyünde manda yetiştiriciliği ile uğraşan İsmail Türker, Kurban Bayramı dolayısıyla manda satışlarının başladığını söyledi. Türker, “Yaz mevsimiyle birlikte sulak alanlar mandalar için vazgeçilmez oluyor. Sabah erken saatlerde hayvanları merada otlatıyoruz, daha sonra da bulduğumuz sulak alanlarda mandalar 5-6 saat suyun ve çamurun tadını çıkartıyor. Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte bu hayvanları kurbanlık olarak belirledik. Kurbanlık mandaların fiyatı 5 bin liradan başlıyor, 10 bin liraya kadar çıkıyor. Kurbanlık almak isteyen vatandaşlar mandalara da ilgi gösteriyor. Şu an için satışlar iyi değil ama bayram yaklaştıkça artacaktır” dedi.
Yozgat'ta kurbanlık mandaların çamur keyfi

Yozgat'ta kurbanlık mandaların çamur keyfi

Yozgat'ta kurbanlık mandaların çamur keyfi

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