Kurbanlık seçiminde dikkat edilmesi gerekenler açıklandı

Kurban Bayramı öncesi uzmanlar, hayvanın yaşı, sağlık durumu ve davranışlarının kurbanlık seçiminde belirleyici olduğunu vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, "Sağlıklı ve güvenilir bir kurbanlık seçimi için dikkat etmeniz gereken en önemli hususları tek bir görselde derledik." diyerek kritik öneme sahip bilgiler paylaştı.

KÜPE VE YAŞ KONTROLÜ ÖNEMLİ

Kurbanlık hayvanların mutlaka kulak küpesinin bulunması gerektiği belirtilirken küçükbaş hayvanların en az 1 yaşında, büyükbaşların ise en az 2 yaşında olması gerektiği ifade edildi. Büyükbaşlarda süt dişlerinin değişmiş olması da önemli kriterler arasında gösterildi.

HASTALIK BELİRTİSİ OLAN HAYVANLARDAN UZAK DURULMALI

Burun ve göz akıntısı, öksürük, salya, nefes darlığı, yara, şişlik ve ödem gibi belirtiler taşıyan hayvanların tercih edilmemesi gerektiği kaydedildi.

HAREKETLİ VE CANLI GÖRÜNMELİ

Uzmanlar, sağlıklı kurbanlık hayvanın canlı bakışlı, hareketli ve parlak tüylü olması gerektiğini belirtti. Çok zayıf, gebe ya da yeni doğum yapmış hayvanların kurbanlık için uygun olmadığına dikkat çekildi.

HAYVANIN DAVRANIŞLARI DA İNCELENMELİ

Hayvanın çevresine karşı normal tepki vermesi gerektiği belirtilirken, aşırı saldırgan ya da aşırı tepkisiz hayvanların tercih edilmemesi önerildi.

BİLGİLER MOBİL UYGULAMADAN SORGULANABİLİYOR

Vatandaşların, hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve yaş bilgilerine “Tarım Cebimde” uygulaması üzerinden küpe numarasıyla ulaşabileceği aktarıldı.

ERKEK HAYVAN TERCİHİNE VURGU

Hayvan varlığının korunması açısından kurbanlık seçiminde erkek hayvanların tercih edilmesinin önem taşıdığı ifade edildi.

