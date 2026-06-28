Küresel altın üretiminde Türkiye 29. sırada

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Dünya Altın Konseyi (World Gold Council) verilerine göre, 2024'te küresel maden altın üretimi 3 bin 661,2 tona ulaştı.

Altın üretiminde Çin 380,2 tonla liderliğini korudu. Çin ayrıca küresel üretimin yüzde 10'undan fazlasını tek başına karşıladı.

Çin'in uzun yıllardır sürdürdüğü liderlik, güçlü madencilik altyapısı ve sektöre verilen destekle öne çıkıyor.

Rusya ve Avustralya, üretim miktarlarıyla Çin'i takip eden ülkeler arasında yer alıyor.

AFRİKA KITASI, ALTIN ÜRETİMİNİN YÜZDE 25'İNİ GERÇEKLEŞTİRİYOR

Afrika kıtası ise toplam üretimin yaklaşık dörtte birini sağlayarak dünya altın arzındaki önemli konumunu korudu.

Afrika'nın küresel üretimdeki payı ise kıtadaki madencilik yatırımlarının artmasının bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

TÜRKİYE'NİN ALTIN ÜRETİMİ

Türkiye 30,6 tonluk üretimiyle dünya sıralamasında 29. sırada yer aldı.



Türkiye'nin 30,6 tonluk üretimi ise ülkenin altın madenciliği alanındaki potansiyelini ve sektörün ekonomiye sağladığı katkıyı ortaya koyuyor.

Türkiye, altın rezervleri kadar üretiminde de iddialı.