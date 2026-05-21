Küresel çip pazarı için büyük bir tehlikeydi: Samsung'un grevi son anda iptal edildi

Güney Koreli teknoloji devi Samsung bünyesinde faaliyet gösteren sendika, yönetimle yürütülen yoğun müzakerelerin ardından geçici bir ücret anlaşmasına vardı.

Bu stratejik gelişmeyle birlikte, yaklaşık 48 bin işçinin katılımıyla perşembe günü başlatılması planlanan 18 günlük büyük grev kararı kısa süreliğine askıya alındı.

Yapay zeka pazarının hızla büyüdüğü bir dönemde küresel çip tedarik zincirini tehdit eden bu eylem, resmi oylama sürecine kadar durdurulmuş oldu.

Sendika üyelerinin uzlaşmayı oylamak üzere 22 ile 28 Mayıs tarihleri arasında sandık başına gitmesi bekleniyor.

KÜRESEL ÇİP PAZARI VE EKONOMİ BÜYÜK BİR TEHLİKEDEN DÖNDÜ

Dünyanın en büyük bellek çipi üreticisi konumundaki Samsung'da üretimin aksaması, dünya genelinde ciddi fiyat artışlarını tetikleme riski barındırıyordu.

Güney Kore Merkez Bankası yetkilileri, bu büyük grevin ülkenin yıllık ekonomik büyüme tahminini 0,5 puan kadar düşürebileceği uyarısında bulunmuştu.

Güney Kore hükümetinin üretimi korumak adına acil tahkim yolunu dahi düşündüğü bu kriz, Çalışma Bakanı Kim Young-hoon'un arabuluculuğuyla aşılmayı başardı.

Mavi Saray yetkilileri de tarafların kamu yararını gözeterek uzlaşmaya varmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Çalışanların grev kararı almasındaki temel neden, rakip firma SK Hynix ile yaşanan ücret farkı ve kar getiren bellek birimi ile zarar eden mantık çipi birimleri arasındaki prim adaletsizliğiydi.

Sendika lideri Choi Seung-ho, zarar eden işletmeler de dahil olmak üzere adil bir kar dağıtımı modeli üzerinde yönetimle el sıkıştıklarını duyurdu.

Yeni mutabakat doğrultusunda Samsung, ikramiyelerdeki yüzde 50'lik üst sınırı kaldırmayı ve tüm prim ödemelerini doğrudan faaliyet karına bağlamayı resmen kabul etti. ,

Ayrıca çip bölümünün performans başarısına bağlı olarak, faaliyet karının yaklaşık yüzde 10,5'lik kısmının özel prim şeklinde dağıtılması kararlaştırıldı.

ÖZEL BONUSLAR ŞİRKET HİSSESİ OLARAK ÖDENECEK

Anlaşmanın en dikkat çekici maddelerinden birine göre, dağıtılacak özel primlerin en az 10 yıl boyunca şirket hissesi şeklinde ödenmesi hedefleniyor.

Bu süreçte çip bölümünün 2026-2028 yılları arasında yıllık 200 trilyon won, sonraki dönemde ise 100 trilyon wonun üzerinde faaliyet karı elde etmesi amaçlanıyor.

Gelişmelerin ardından Samsung hisseleri günü yüzde 0,2 oranında küçük bir yükselişle tamamlamayı başardı.

Yatırımcılar ise tek seferlik grev maliyetlerinden ziyade, kalıcı işgücü maliyeti artışlarının uzun vadeli piyasa etkilerini gözlemlemeye devam ediyor.