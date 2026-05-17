Küresel gümüş piyasasında Çin etkisi: 8 yılın zirve ithalatı

Gümüşün gramı, bugün yüzde 8,79 düşüşle 111,2724 lirada. Gümüşün onsu ise yüzde 9,01 düşüşle 75,9772 dolarda.

Çin'in sanayi ve yatırım kaynaklı güçlü talebi, küresel gümüş piyasasında dengeleri değiştirdi.

Ülkenin gümüş ithalatı, 2026'nın ilk aylarında son sekiz yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, fiyatlar da sert dalgalanmalar yaşadı.

Çin'in ilk iki ayda 790 tonun üzerinde gümüş ithal ettiği belirtilirken, yeni ihracat kısıtlamalarının piyasadaki oynaklığı artırabileceği uyarısı yapıldı.

GÜMÜŞ PİYASASI BASKIDA

Analistler, düşük stok seviyeleri ve artan fiziki talebin gümüş piyasasında baskıyı sürdürdüğüne dikkat çekiyor.

Çin'in artan sanayi ve yatırım talebi, yılın ilk aylarında küresel gümüş piyasasında dikkat çekici hareketliliğe yol açtı.

ÇİN'İN GÜMÜŞ İTHALATINDA 8 YILIN ZİRVESİ

Çin'in gümüş ithalatı 2026'nın başında son sekiz yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, güçlü talep nedeniyle yerel fiyatların küresel referans seviyelerin üzerine çıktığı belirtildi. Uzmanlar, Çin'in ihracat kısıtlamalarının ise piyasadaki oynaklığı artırabileceğine dikkat çekiyor.

İLK İKİ AYDA 790 TONUN ÜZERİNDE İTHALAT

Çin gümrük verilerine göre, dünyanın en büyük gümüş alıcısı konumundaki ülke; yılın ilk iki ayında 790 tonun üzerinde gümüş ithal etti.

Şubat ayında gerçekleştirilen yaklaşık 470 tonluk ithalatın ise söz konusu ay için şimdiye kadarki en yüksek seviye olduğu kaydedildi.

Güçlü talebin etkisiyle Çin iç piyasasında gümüş fiyatlarının, küresel fiyatların belirgin şekilde üzerine çıktığı ifade edildi.

FİYATLAR SERT DALGALANDI

Piyasalarda Çin ve diğer ülkelerden gelen spekülatif alımların etkisiyle gümüş fiyatları, yılın başında yaklaşık yüzde 70 yükseldi. Ancak bu yükseliş uzun sürmedi ve fiyatlar ocak ayının sonuna doğru sert şekilde geri çekildi.

Böylece gümüş piyasası yılın en dalgalı dönemlerinden birini yaşadı.

TALEPTE GÜNEŞ PANELLERİ VE YATIRIMCI ETKİSİ

Uzmanlara göre güçlü ithalat verileri, ticaret akışlarında yaşanan değişimlere rağmen Çin'de fiziki gümüş talebinin sürdüğünü ortaya koyuyor.

Talebin önemli bölümünün güneş paneli üreticilerinden geldiği belirtilirken, yükselen altın fiyatları nedeniyle bireysel yatırımcıların da gümüşe yöneldiği ifade ediliyor.

GOLDMAN SACHS'TAN OYNAKLIK UYARISI

Goldman Sachs da Çin'in yeni ihracat kısıtlamalarının gümüş piyasasındaki dalgalanmayı artırabileceğine işaret etmişti. Çin yönetimi, 1 Ocak 2026'dan itibaren yurt dışına yapılacak gümüş sevkiyatları için resmi izin zorunluluğu getirdi.

Analistler, bu uygulamanın fiyat oynaklığını artırabileceğini ve piyasa likiditesini azaltabileceğini belirtiyor. Ayrıca küresel gümüş piyasasının daha parçalı bir yapıya dönüşebileceği ve fiziki stok erişiminin daha kritik hale gelebileceği ifade ediliyor.