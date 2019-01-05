Küresel gündemde öne çıkan başlıklar

ABD – THE WALL STREET JOURNAL

FED Başkanı Jerome Powell'ın, işsizlik oranlarına karşılık enflasyonun kontrol altında olduğunu belirterek, 2019 senesi içerisinde ABD ekonomisinin güzel bir denge yakalayacağını dile getirmesinin ardından borsadaki paniğin azalmasını manşete taşıyan WSJ, Trump’ın, Demokratlar tarafından reddedilen Meksika duvarı tasarısından sonra, gerektiği taktirde olağanüstü hal ilan edebileceği açıklaması, gazetenin gündemindeki diğer konulardandı.

ABD – THE NEW YORK TIMES

ABD Başkanı Trump’ın, Demokratlarla yaptığı görüşmelerden sonra verdiği tehditvari “Hükümet aylarca ya da yıllarca kapalı kalabilir” mesajı, NYT tarafından manşete taşındı. Yükselen işssizlik oranları, Meksika sınırındaki mülteci kamplarında yaşanan sağlık krizleri de, ana sayfadan verildi.

ABD – FINANCIAL TIMES

FED başkanı Powell’ın “ABD verileri, yeni yılda iyi bir momentum yakalanacağını gösteriyor,” ve "2018 ABD ekonomisi için iyi bir yıldı. İşgücü verileri oldukça güçlüydü" açıklamalarının piyasayı rahatlatması FT’ın gündem konusu oldu. Gazete, Almanya’da hackerların yüzlerce politikacının kredi kartı bilgileri ve telefon numaraları dahil olmak üzere kişisel bilgilerini çalıp yayınlaması skandalına da yer verdi.

FRANSA – LE FIGARO

2019’un, küresel ekonomiler için riskli bir yıl olacağı tahmininde bulunan Fransız gazete, Fransa’daki dinmek bilmeyen reform tartışmaları sonrası Macron’ın bakanları reform görüşmelerine çağırmasını da ana sayfaya taşıdı.

FRANSA – LIBERATION

Sarı Yelekliler’in, gazetecilere ve ana akım medyaya karşı sergiledikleri muhalif tutum ile ilgili analizi kapağa taşıyan Fransız gazete, hükümet sözcüsünün, eylemleri, hükümeti devirmeye yönelik olmakla itham etmesini de gündeme getirdi.

İNGİLTERE – THE TIMES

Birleşik Krallık’taki üniversitelerde güvenliği sağlamak için polislere ve özel güvenlik güçlerine ayrılar yüksek bütçe dosyası ve güvenlik zafiyeti, The Times tarafından gündeme taşındı.

İRAN – IRAN DAILY

İran’ın Atlantik Okyanusu’na savaş gemisi gönderme kararı manşetten verilirken, Trump’ın Demokratlar tarafından reddedilen duvar tasarısı, Almanya’da yaşanan hacker skandalı ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in, İran’ın füze denemelerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 2231 sayılı kararını ihlal etmediğini belirtmesi de gündeme getirildi.