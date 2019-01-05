taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3353
Euro
6.0852
Altın
1285.17
Borsa
88830.82
Gram Altın
220.507

Küresel gündemde öne çıkan başlıklar

Demokratların reddettiği duvar tasarısı sonrası Trump’ın açıklamaları, Almanya’daki politikacılara yönelik gerçekleşen hacker skandalı ve piyasalardaki dalgalanma, dış basının ana gündemi oldu.

Haber Merkezi | 05.01.2019 - 12:10..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

 

ABD – THE WALL STREET JOURNAL

FED Başkanı Jerome Powell'ın, işsizlik oranlarına karşılık enflasyonun kontrol altında olduğunu belirterek, 2019 senesi içerisinde ABD ekonomisinin güzel bir denge yakalayacağını dile getirmesinin ardından borsadaki paniğin azalmasını manşete taşıyan WSJ,  Trump’ın, Demokratlar tarafından reddedilen Meksika duvarı tasarısından sonra, gerektiği taktirde olağanüstü hal ilan edebileceği açıklaması, gazetenin gündemindeki diğer konulardandı.

Küresel gündemde öne çıkan başlıklar

ABD – THE NEW YORK TIMES

ABD Başkanı Trump’ın, Demokratlarla yaptığı görüşmelerden sonra verdiği tehditvari “Hükümet aylarca ya da yıllarca kapalı kalabilir” mesajı, NYT tarafından manşete taşındı. Yükselen işssizlik oranları, Meksika sınırındaki mülteci kamplarında yaşanan sağlık krizleri de, ana sayfadan verildi.

Küresel gündemde öne çıkan başlıklar

ABD – FINANCIAL TIMES

FED başkanı Powell’ın “ABD verileri, yeni yılda iyi bir momentum yakalanacağını gösteriyor,” ve "2018 ABD ekonomisi için iyi bir yıldı. İşgücü verileri oldukça güçlüydü" açıklamalarının piyasayı rahatlatması FT’ın gündem konusu oldu. Gazete, Almanya’da hackerların yüzlerce politikacının kredi kartı bilgileri ve telefon numaraları dahil olmak üzere kişisel bilgilerini çalıp yayınlaması skandalına da yer verdi.

Küresel gündemde öne çıkan başlıklar

FRANSA – LE FIGARO

2019’un, küresel ekonomiler için riskli bir yıl olacağı tahmininde bulunan Fransız gazete, Fransa’daki dinmek bilmeyen reform tartışmaları sonrası Macron’ın bakanları reform görüşmelerine çağırmasını da ana sayfaya taşıdı.

Küresel gündemde öne çıkan başlıklar

FRANSA – LIBERATION

Sarı Yelekliler’in, gazetecilere ve ana akım medyaya karşı  sergiledikleri muhalif tutum ile ilgili analizi kapağa taşıyan Fransız gazete, hükümet sözcüsünün, eylemleri, hükümeti devirmeye yönelik olmakla itham etmesini de gündeme getirdi.

Küresel gündemde öne çıkan başlıklar

İNGİLTERE – THE TIMES

Birleşik Krallık’taki üniversitelerde güvenliği sağlamak için polislere ve özel güvenlik güçlerine ayrılar yüksek bütçe dosyası ve güvenlik zafiyeti, The Times tarafından gündeme taşındı.

Küresel gündemde öne çıkan başlıklar

İRAN – IRAN DAILY

İran’ın Atlantik Okyanusu’na savaş gemisi gönderme kararı manşetten verilirken, Trump’ın Demokratlar tarafından reddedilen duvar tasarısı, Almanya’da yaşanan hacker skandalı ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in, İran’ın füze denemelerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 2231 sayılı kararını ihlal etmediğini belirtmesi de gündeme getirildi.

Küresel gündemde öne çıkan başlıklar

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Iğdır'da şehit düşen askerin dramı

Iğdır'da şehit düşen askerin dramı

95
Telefonuna gelen linke tıklayınca 30 bin lira kaybetti

Telefonuna gelen linke tıklayınca 30 bin lira kaybetti

53
Sigarada vergi zammı

Sigarada vergi zammı

160
ABD'de bitkisel hayatta tecavüze uğrayan kadın

ABD'de bitkisel hayatta tecavüze uğrayan kadın

33
ABD'nin koalisyonu, saldırılarının ayrıntılarını gizliyor

ABD'nin koalisyonu, saldırılarının ayrıntılarını gizliyor

44
Babasının dövdüğü 6 yaşındaki Mertcan kurtarılamadı

Babasının dövdüğü 6 yaşındaki Mertcan kurtarılamadı

146
Ozan Tufan Alanyaspor'da

Ozan Tufan Alanyaspor'da

24
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir