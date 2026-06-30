Küresel kurumlar vergisi beyan süresi 31 Temmuz'a uzatıldı
Gelir İdaresi Başkanlığı, 2024 hesap dönemi için küresel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisinde beyan verme ve ödeme süresini 31 Temmuz'a kadar uzattığını duyurdu.
Küresel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri hakkında kritik bir karar verildi.
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 hesap dönemine ilişkin küresel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme ve tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 31 Temmuz'a kadar uzatıldığını bildirdi.
GİB'in internet sitesinde yer alan açıklamada, 30 Haziran günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024 hesap dönemine ilişkin küresel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin uzatıldığı aktarıldı.
31 TEMMUZ CUMA GÜNÜNE KADAR
Açıklamada, söz konusu sürelerin, 31 Temmuz Cuma günü sonuna kadar uzatıldığı kaydedildi.