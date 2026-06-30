Küresel LNG talebinin 2050'ye kadar yüzde 65 artması öngörülüyor

Küresel sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) talebinin, ülkelerin esnek ve güvenilir enerji arayışının etkisiyle 2050'ye kadar 2025'e göre yüzde 65 artarak 700 milyon tona yükselmesi öngörülüyor.

Shell'in analizine göre, geçen yıl 422 milyon ton olarak kaydedilen küresel LNG ticaretinin 2026'da önemli ölçüde artması bekleniyordu.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA CİDDİ AKSAMA

Ancak Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatta yaşanan ciddi aksama, çatışmanın başlamasından bu yana aylık LNG arzının yaklaşık beşte birini durdurdu, spot piyasadaki fiyatları yukarı çekti ve bazı Asya ülkelerini olumsuz etkiledi.

Azalan LNG arzı, Kuzey Amerika'da yeni sıvılaştırma tesislerinin devreye girmesi, mevcut tesislerdeki performans iyileşmesi ve bazı Asya ülkelerinde LNG ithalatının yavaşlamasıyla Orta Doğu kaynaklı arz kesintisi kısmen telafi edildi.

LNG'NİN 2027'DE TEKRAR BÜYÜMESİ TAHMİNİ

Küresel LNG ticaretinin, söz konusu gelişmeler çerçevesinde Hürmüz Boğazı'ndan sevkiyatların yaz aylarında normale dönmesi durumunda bu yıl geçen yıl ile benzer seviyelerde olması ve 2027'de büyümeye tekrar başlaması bekleniyor.

2030'a kadar yıllık yaklaşık 180 milyon tonluk yeni LNG arzının piyasaya girerek gaza erişimi ve uygun fiyatlı olmasını destekleyerek yeni piyasalarda talep yaratacağı öngörülüyor.

TALEBİN YÜZDE 65 ARTMASI BEKLENİYOR

Söz konusu gelişmeler ışığında küresel LNG talebinin, ülkelerin esnek ve güvenilir enerji kaynağı arayışının etkisiyle 2050'ye kadar 2025'e göre yaklaşık yüzde 65 artarak yıllık yaklaşık 700 milyon tona yükseleceği tahmin ediliyor.

GÜNEY VE GÜNEYDOĞU ASYA ÜLKELERİN KATKISI

Güney ve Güneydoğu Asya ülkelerinde ithalat altyapısı, yeniden gazlaştırma kapasitesi ve boru hattı bağlantısına bağlı olmakla birlikte bu bölgelerin hızla artan enerji talebini kömüre göre daha düşük emisyonlu seçeneklerle karşılaması ve 2050'ye kadar küresel LNG ithalatının yaklaşık yüzde 40'ını üstlenmesi bekleniyor.