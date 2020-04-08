Küresel piyasalar dalgalı bir seyir izliyor

Küresel piyasalar, bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları takip edilecek.

ABD'de açıklanan son verilere göre koronavirüs salgınının en fazla etkili olduğu New York'ta dün 731 kişi hayatını kaybetti. Böylece, "en fazla ölümün yaşandığı gün" olarak kayıtlara geçen günde piyasalar dalgalı bir seyir izledi.

ENDEKSLER DEĞER KAYBETTİ

Güne yükselişle başlayan New York borsası, salgına ilişkin haber akışı ve gerileyen petrol fiyatlarının negatif etkisi ile düşüşe geçti. Dow Jones endeksi yüzde 0,12, S&P 500 endeksi yüzde 0,16 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,33 değer kaybetti.

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI YÜKSELDİ

ABD endekslerinin dünkü düşüşüne karşın, bugün vadeli işlemlerde yüzde 1'e yakın artış kaydetmesi dikkati çekti. Dün yüzde 3,6 gerileyerek 30.9 dolara inen Brent petrolün varil fiyatı ise bugün Asya piyasalarında yaklaşık yüzde 1 yükselişle 31.3 dolardan işlem görüyor.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI TEDİRGİNLİĞİ ARTIRDI

ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) "Çin odaklı" çalışmakla suçladı. Trump’ın "DSÖ'nün işleyişine bir bakacağız. Ancak DSÖ'ye sağladığımız fonları büyük oranda askıya alacağız." sözleri, ülkeler arası anlaşmazlıkların daha fazla gündemi meşgul edeceğine ilişkin tedirginlik doğurdu.

AVRUPA’DA ALINAN SERT TEDBİRLERİN ETKİSİ ENDİŞE VERİYOR

Avrupa tarafında, dün ABD piyasalarında satışların etkisini artırmasından önce kapanan borsalarda yüzde 2'yi aşan yükselişler görüldü. Can kaybının 17 bin 127'ye yükseldiği İtalya'da, yeni vaka sayısının 880 ile 10 Mart'tan bu yana en düşük artışa işaret etmesi, en kötünün geride kaldığı yönündeki beklentileri güçlendirse de alınan sert tedbirlerin ekonomiye etkisi konusunda endişeler devam ediyor.

Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,79, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,19 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,12 değer kazandı.

Asya piyasaları ise yeni güne karışık başladı. Japonya'da çekirdek makine siparişleri verisinin şubatta düşüş beklentilerinin aksine aylık yüzde 2,3 artması sonrası kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 2 yükseldi. Şu dakikalarda Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 düşüş kaydetti.

BORSA İSTANBUL’DA BİR ÖNCEKİ KAPANIŞA GÖRE ARTIŞ YAŞANDI

Yurt içinde, dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 95.000 seviyelerine yaklaşan BIST 100 endeksi, bu seviyede tutunamasa da günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,34 artışla 92.381,82 puandan tamamladı.

Dün 6,70-6,79 bandında dalgalı bir seyir izlenmesi sonrası 6.7659'dan kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 6.7720'den işlem görüyor.