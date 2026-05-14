Küresel Sumud Filosu, Gazze’ye doğru yola çıktı

Gazze’nin sesini duyurmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, Akdeniz’de uluslararası sularda İsrail askerleri tarafından hukuka aykırı şekilde durduruldu.

Bazı aktivistler, İsrail tarafından gözaltına alındı aktivistlere İsrail tarafından işkence edildi.

Gazze’ye gitmek için hazırlıklarına tekrar başlayan Küresel Sumud Filosu’nun teknik bakım ve ikmal için durağı Muğla'nın Marmaris Limanı oldu.

500 AKTİVİST VE 54 TEKNE İLE HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

İspanya’nın Barselona kentinden 15 Nisan’da hareket eden filo, 10 Mayıs’ta Marmaris’e ulaştı.

Filo, farklı ülkelerden yaklaşık 500 aktivist ve toplam 38 tekneyle limanda bulundu, daha sonra 16 teknenin daha katılımıyla hazırlıklarını tamamladı.

İNSANİ YARDIM VE DAYANIŞMA MESAJLARI ÖNE ÇIKTI

İspanya, İtalya, Fransa, Endonezya ve Türkiye’nin de aralarında bulunduğu birçok ülkeden katılımcıların yer aldığı filoda, yolculuk öncesinde insani yardım ve dayanışma mesajları öne çıktı.

''AMACIMIZ GAZZE'DE YAŞANAN KRİZE DİKKAT ÇEKMEK''

Limanda toplanan aktivistler, “Filistin’e özgürlük” sloganları atarak tekneleri uğurladı. Bazı katılımcılar Filistin bayrakları taşıdı. Filoda yer alan bir aktivist, “Amacımız Gazze’de yaşanan insani krize dikkat çekmek ve ablukanın sona ermesi için dünya kamuoyuna güçlü bir mesaj vermek” dedi.

Küresel Sumud Filosu’na ait tekneler, öğle saatlerinde Marmaris’ten peş peşe ayrılarak Gazze yönünde yeniden yola çıktı.