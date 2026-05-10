Küresel Sumud Filosu Marmaris Limanı’na demir attı

Gazze’nin sesini duyurmak için hareket eden Sumud Filosu, Akdeniz’de uluslararası sularda İsrail askerleri tarafından hukuksuzca durdurulmuştu.



Bazı aktivistler, İsrail tarafından gözaltına alınmış aktivistlere İsrail tarafından işkence edilmişti.

SUMUD TEKNİK BAKIM VE İKMAL İÇİN MARMARİS LİMANI’NA GELDİ.

Gazze’ye gitmek için hazırlıklarına tekrar başlayan Küresel Sumud Filosu’nun teknik bakım ve ikmal için durağı Muğla'nın Marmaris Limanı oldu.

38 TEKNE GECE SAATLERİNDE GELDİ

İspanya'nın Barselona kentinden 15 Nisan'da hareket eden ve farklı ülkelerden 300'e yakın aktivisti taşıyan filoya ait 38 tekne, gece saatlerinde Marmaris Limanı'na demirledi.

Limana yanaşan teknelerdeki aktivistlerin ülkeye giriş işlemleri yapıldı.

AKTİVİSTLERİN TÜRKİYE'YE GİRİŞ İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Sabah saatlerinden itibaren Girit'ten gelen aktivistlerin Türkiye'ye giriş işlemleri kontrollü olarak başlatılırken, adli ve tıbbi süreçler için ilçede geniş kapsamlı hazırlıklar tamamlandı.

RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırı ve Türk vatandaşlarının alıkonulmasına ilişkin "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "ulaşım araçlarının kaçırılması ve alıkonulması", "nitelikli yağma", "mala zarar verme" ve "eziyet" suçları kapsamında resen soruşturma başlattı.

Başsavcılık talimatları doğrultusunda, Türkiye'ye dönüş sağlayan vatandaşların beyanları ve delillerin toplanmasına başlandı.

GEÇİCİ KARAKOL KURULDU

Soruşturma ve giriş işlemlerinin hızlandırılması amacıyla liman bölgesinde geçici bir karakol kuruldu. Misafirlerin güvenliği ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı koordinesinde Marmaris Devlet Hastanesinde gerekli düzenlemeler tamamlanırken, Denizli, İstanbul ve Muğla'dan uzman akademisyen ve hekimler ilçeye geldi.

Adli tıp uzmanları, psikiyatristler ve klinik hekimler tarafından yapılacak muayenelerde, gerekli görülmesi halinde toksik incelemeler için örnekler alınacak. Hazırlanacak raporlar, soruşturma dosyasına eklenmek üzere Başsavcılığa sunulacak.

ÇARŞAMBA GÜNÜ DENİZE AÇILACAK

Yardım misyonunun kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Küresel Sumud Türkiye yetkilileri ise filonun çarşamba günü yeniden denize açılmasının planlandığını kaydetti.