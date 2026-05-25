Küresel Sumud Filosu'nun Sinoplu kaptanı İsrail'in müdahalesini anlattı

İsrail ordusu, 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı ve toplam 50 tekneden oluşan Küresel Sumud Filosu'na 18 Mayıs’ta Gazze’ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken saldırı düzenledi ve aktivistleri hukuka aykırı şekilde alıkoydu.

Filoda 78 Türk katılımcı da Gazze’ye gitmek üzere yer aldı.

SİNOPLU KAPTAN BASIN İLE BULUŞTU

İsrail tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu’nda görev yapan Sinoplu tekne kaptanı Tahsin Ünlü, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Ünlü, Kıbrıs’ın 80 mil açığında, uluslararası sularda İsrail askerleri tarafından hukuksuz şekilde alıkonulduklarını ve üç günlük bir tecrit süreci yaşadıklarını söyledi.

HUKUKSUZ MÜDAHALE GERÇEKLEŞTİ

Uluslararası hukukun hiçe sayıldığını belirten Kaptan Tahsin Ünlü, Kıbrıs’ın 80 mil güneyinde, İsrail’in kendi topraklarından 180-200 kilometre uzakta, hiçbir uluslararası hak ve hukuka dayanmayan bir müdahale gerçekleştirildiğini ifade etti.

3 GÜN TECRİT ALTINDA KALDILAR

Alıkoyma sürecinde üç gün boyunca tecrit altında kaldıklarını, bunun iki gününün denizde, bir gününün ise karada geçtiğini ve ardından Türkiye’nin girişimiyle ülkeye getirildiklerini aktardı.

KİRLİ VE SOĞUK ORTAMDA TUTULDULAR

Gemi güvertesinde zor şartlar altında tutulduklarını belirten Ünlü, gemilerin ortasına boş konteynerler yerleştirildiğini, kirli ve soğuk bir ortamda, kadın ve erkeklerin dar bir alanda tutulduğunu söyledi.

TERS KELEPÇE VE SERT MÜDAHALE YAŞANDI

Gözaltı sürecinde kötü muameleye maruz kaldıklarını ifade eden Ünlü, bazı kişilerin darbedildiğini, ters kelepçe uygulandığını ve yardım isteyenlere yönelik sert müdahalelerde bulunulduğunu belirtti.

Ayrıca eşyalarına el konulduğunu ve maddi kayıplar yaşadıklarını dile getirdi.

KÜRESEL FARKINDALIK OLUŞTU

Filonun hedefine ulaşamasa da uluslararası düzeyde farkındalık oluşturduğunu söyleyen Ünlü, farklı ülkelerden gelen aktivistlerle dayanışma içinde olduklarını, süreç boyunca çeşitli kültürlerden insanlarla fikir alışverişi yaptıklarını ifade etti.

Olayın ardından farklı ülkelerde konunun daha fazla gündeme gelmeye başladığını ve küresel bir farkındalık oluştuğunu belirtti.