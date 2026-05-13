Küresel uzay aktörleri yeni iş birlikleri için Türkiye'nin çalışmalarını yakından izliyor

Türkiye'nin uzay yolunda attığı adımlar uluslararası arenada yakından izlenirken bu alanda dünyanın önde gelen temsilcileri ve astronotlar, Türk uzay ekosisteminin geleceğini 'parlak' ve 'merkez üssü olmaya aday' olarak nitelendirdi.

Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü (APSCO) Genel Sekreteri Jiang Hui, Türkiye'nin örgüte üye bir devlet olduğunu ve uzun bir iş birliği geçmişi bulunduğunu söyledi.

Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) kurulmasının önemine işaret eden Hui, Türkiye'nin bu alanda kısa sürede önemli başarılar elde ettiğini dile getirdi.

"TÜRKİYE, APSCO PLATFORMUNDA ÇOK AKTİF BİR OYUNCU"

Hui, Uluslararası Uzay Kongresi'nin (IAC) 5-9 Ekim döneminde Antalya'da yapılacak olmasının, Türkiye'nin uluslararası toplum tarafından ne kadar yakından izlendiğinin kanıtı niteliği taşıdığını belirterek, şöyle konuştu:

“APSCO, geçtiğimiz 18 yılda Türkiye dahil üye devletlerimizle birlikte uzay teknolojisini insanlara ve topluma kazandırmak için çalıştı.



Uzay teknolojisinin gelişimiyle birlikte, APSCO'nun Türkiye ile iş birliğini artırabileceğine inanıyorum. Başarılarınızdan ve deneyimlerinizden yararlanarak bunları diğer üye devletlerle paylaşabiliriz.



Türkiye, APSCO platformunda çok aktif bir oyuncu. APSCO şemsiyesi altında bazı projelere liderlik ediyorlar ve işbirliği için çok iyi teklifler sunuyorlar.



Sadece çok taraflı platformumuzun vaatlerini yerine getirmekle kalmıyor, aynı zamanda ikili ve çok taraflı destekleri de güçlendiriyoruz.”

"TÜRKİYE'DEN ÖĞRENEBİLECEĞİMİZ ÇOK ŞEY VAR"

Hui, son yıllarda Türkiye'nin, Ay Programı ve diğer üye ülkelerle uzay teknolojisi konusundaki farkındalığı nasıl artırabileceğine yönelik çalışmalarının dikkati çektiğini kaydetti.

Türkiye'nin öneri ve tekliflerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Hui, şöyle devam etti:

"Yakın gelecekte iş birliğimizi sadece TUA ile değil, aynı zamanda üniversiteler ve kurumlarla da artırmayı umuyoruz. Türkiye'den öğrenebileceğimiz çok şey olduğunu düşünüyorum ve bu deneyimleri diğer üye ülkelerle de paylaşabiliriz.

Böylece tüm üye ülkeleri bir araya getirerek birlikte ilerleme kaydedebiliriz. IAC 2026, farklı ülkelerden ve kıtalardan insanları Türkiye'de bir araya getirecek.

Bu kesinlikle Türkiye'nin uluslararası toplumdaki görünürlüğünü artıracak. Aynı zamanda başkalarına bu platformdan nasıl yararlanacaklarını da gösterebiliriz.

APSCO tarafında, ilk kez bir genel kurul oturumu düzenlemeyi ve bazı mesajlar vermeyi teklif ettik.

Hükümetler arası kuruluşlardan nasıl faydalanılacağı, derslerimizden ve deneyimlerimizden nasıl yararlanılacağı ve bazı gelişmekte olan ülkelerle bilgilerin nasıl paylaşılacağı konularını ele alacağız."

"TÜRK UZAY SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİ PARLAK"

AX-3 Görev Komutanı ve IAF Başkan Yardımcısı astronot Michael Lopez-Alegria da Türkiye'nin uzay alanındaki atılımına dikkati çekerek, IAC kapsamında TUA ile görüşmelerinin sürdüğünü ve kongrede yeni ve güzel gelişmeleri duyurmayı umduklarını söyledi.

Axiom Space'in bir uzay istasyonu inşa ettiğine dikkati çeken Lopez-Alegria, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Artemis Programı için uzay giysileri yapıyoruz. TUA ve özellikle Türk endüstrisiyle iş birliğimizi kesinlikle sürdürmek istiyoruz. Uluslararası Uzay İstasyonu'na Türkiye'nin bir faydalı yük rafı (görev yükü kabini) üretebileceğini düşünüyoruz.



Bu sayede, gemide bir Türk astronot olmasa bile Türk araştırma kurumları uzayda deneyler yapabilir. Bu da Türkiye'nin endüstrisine, öğrencilerine, araştırmacılarına ve genel olarak ülkeye yardımcı olacak iyi bir fikir.



IAC 2026'nın, Türk halkı için kendi endüstrilerini ve yeteneklerini daha geniş uzay dünyasına sergilemeleri adına harika bir fırsat olacağını düşünüyorum.



SAHA İstanbul, buradaki endüstrinin ne kadar gelişmiş olduğunun harika bir örneği. SAHA'ya gelmek ve Türkiye'deki havacılık ve savunma arenasındaki endüstrinin muazzam yeteneklerini görmek benim için büyük bir ayrıcalıktı.



Türkiye'nin uzay topluluğunda her zamankinden daha önemli bir oyuncu olacağına ve Orta Asya ile Türk halkı için merkezi konumu sayesinde bölge için kesinlikle bir merkez haline geleceğine dair büyük umutlarım var. Türk uzay sektörünün geleceği parlak.”

YENİ İÇERİKLER YAKINDAN DUYURULACAK

Astronot Alper Gezeravcı da hafta sonu tamamlanan SAHA 2026'nın savunma ve havacılık alanına odaklanmış sinerjik yapısına bu yıl uzayı da kattığına dikkati çekerek, kendilerinin de AX-3 ekibi olarak burada çeşitli panel ve söyleşilere katılma imkanı bulduklarını ifade etti.

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevlerinin hemen ardından tur kapsamında İtalya ve İsveç'te uzay alanındaki altyapıları görme imkanı bulduklarını belirten Gezeravcı, şunları söyledi:

"Özellikle üç ülkenin uzay alanındaki bileşenleriyle yapabileceğimiz işbirliklerini kendi araştırma kurumlarımız ve icracı kurumlarımızla birlikte yürütmeye devam ediyoruz. Yakın zamanda bu altyapılarını hazırlamış ve çalışmış olduğumuz içerikleri inşallah onay süreçlerinin sonrasında da halkımızla paylaşma imkanı bulacağız."

"IAC 2026 BİR FIRSAT OLACAK"

İtalyan astronot Albay Walter Villadei de SAHA 2026'da savunma ve uzay sektörlerinin bir araya gelerek gelecek hakkında konuştuklarını gözlemlediğini anlattı.

Uzayın her zaman teknolojiyi, inovasyonu, bilimi ve araştırmayı ileri taşıyan bir ekosistem olması bakımından bunun harika bir fırsat olduğunu vurgulayan Villadei, şunları kaydetti:

"SAHA 2026'da olmak harikaydı. Mürettebat arkadaşlarımla uzay ve gelecek hakkında konuşma fırsatı bulduğum için gerçekten gurur duyuyorum.

Bence ilk Türk astronotun katılımıyla gerçekleşen AX-3 görevi ileriye dönük büyük bir ivme kazandırdı.

Meslektaşlarım ve arkadaşım Alper, birçok nesli teşvik etti ve onlara gerçekten ilham verdi. Türkiye'nin de bu gelişen uzay ekosisteminin bir parçası olması için pek çok fırsat olduğunu düşünüyorum.

IAC 2026, tüm uzay topluluğunun bir araya gelip gelecekteki fırsatları konuşması için başka bir fırsat olacak."