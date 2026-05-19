Kurtuluş Kuş, Burak Bulut ile Eda Sakız'ın boşanması hakkında konuştu

Burak Bulut ile fenomen Eda Sakız, 12 Ağustos 2025 tarihinde Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen ihtişamlı bir törenle evlenmişti. Ünlü çiftten üzen haber, geçtiğimiz günlerde gelmişti. Ünlü çiftin evliliği tek celsede sona ermişti.

Yaşanan bu ayrılık sonrası Burak Bulut'un eski sahne arkadaşı Kurtuluş Kuş da konuştu.

Kurtuluş Kuş, gazetecilerin, 'Tekrar bir araya gelme durumunuz var mı?' sorusu üzerine Kuş, "Şu an gündemimizde böyle biri durum yok. Ama hiçbiri için de olmaz diyemiyorum. Çünkü 5 dakika sonra ne olacağını bilemiyoruz." dedi.

"ÜZÜLDÜM"

Kurtuluş Kuş, yakın arkadaşı Bulut'un boşanması ile ilgili soruya ise, "İkisi adına çok üzüldüm. Kimse bir yuvanın dağılmasını istemez. Ben de çok üzüldüm. Burak'ı aradım. Benden bir isteği ve arzusu var mı diye sordum."