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Kuru çaya yüzde 15 zam

ÇAYKUR, maliyet artışlarını göz önüne alarak kuru çaya yüzde 15 zam yaptı.

DHA | 25.06.2019 - 09:17..
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Kuru çaya yüzde 15 zam

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), artan yaş çay ürün, işçi ve işletme maliyetlerini göz önünde bulundurarak kuru çaya zam yapma kararı aldı.

BUGÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ

ÇAYKUR Yönetim Kurulu kararı ile kuru çaya yüzde 15 zam yapıldı. Kuru çay zammı bugünden itibaren geçerli olacak.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bir süredir çay sektörü temsilcileri fiyat maliyet artışları nedeniyle kuru çaya zam talebinde bulunuyordu.

Kuru çaya yüzde 15 zam

EN ÇOK İÇİLEN ÇAY 30 LİRA OLDU

Bu zam sonrası Türk insanının en çok içtiği "sarı paket" olarak bilinen Çaykur Rize Turist Çayı'nın 1 kg'lık paketi 25 liradan 30 liraya yükseldi.

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