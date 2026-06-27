Kuşadası Belediye eski Başkanı Engin Berberoğlu hayatını kaybetti

Siyaset camiasının acı kaybı...

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde iki dönem belediye başkanlığı yapan Engin Berberoğlu'ndan acı haber geldi.

ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİNDEN HAYATINI KAYBETTİ

Bir süredir özel bir hastanede tedavi gördüğü öğrenilen eski Kuşadası Belediyesi Başkanı Engin Berberoğlu, akşam saatlerinde çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

10 YIL BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPTI

Kuşadası’nda yaklaşık 10 yıl belediye başkanlığı görevini yürüten Berberoğlu, görev süresinin ardından da siyasi çalışmalarını sürdürdü.

İlerleyen yıllarda iki kez daha Kuşadası Belediye Başkanlığı için aday olan Berberoğlu, yapılan seçimlerde yeniden göreve seçilemedi.

ÜZÜNTÜYLE KARŞILANDI

Berberoğlu’nun vefat haberi, başta Kuşadası olmak üzere Aydın’da büyük üzüntüyle karşılandı.

Uzun yıllar yerel siyasetin önemli isimleri arasında gösterilen Berberoğlu, belediye başkanlığı döneminde ilçeye kazandırdığı hizmetlerle hafızalarda yer edindi.