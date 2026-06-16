Kuşadası'nda kayalık alanda mahsur kaldı: Kurtarıldı
Aydın Kuşadası'nda kayalık alanda mahsur kalan kişiye arama kurtarma çalışması sonucu ulaşıldı. Mahsur kalan şahıs, Sahil Güvenlik botu ile iskeleye götürüldü.
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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir kişi, kayalık alanda mahsur kaldı.
Karadan ulaşım olmayan bölgede mahsur kalan kişi, yardım talebinde bulundu.
BOTLA ALINDI
Arama kurtarma çalışması sonucunda mahsur kalan kişiye Sahil Güvenlik Botu ile ulaşıldı.
Bilinci açık vaziyette ulaşılan kişi, botla Kuşadası Sahil Güvenlik İskelesi’ne götürüldü.
Şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)