"Kuşakabin" yorumu yağdı! Engelli kuşa kabinli drone tasarlandı

Filipinler'de yaşayan “Nitya” adlı küçük papağan, uğradığı kedi saldırısının ardından uçamaz hale geldi.

Minik kuşun yaşadığı durum, sahibi Marc Joseph Colando’yu harekete geçirdi.

Nitya’nın yeniden gökyüzüyle buluşmasını isteyen Colando, drone’a bağlanan şeffaf bir mini kabin tasarladı.

Özel olarak hazırlanan sistem sayesinde sevda papağanı yeniden havalanmanın heyecanını yaşadı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi.

Marc Joseph Colando, tasarım sürecinde tüm detayları titizlikle test ettiğini belirterek, Nitya’nın uçuş sırasında korku ya da stres yaşamaması için büyük özen gösterdiğini ifade etti.

