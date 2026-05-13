Kütahya'da 18 bin 600 köpek koruma altına alındı

Kütahya genelinde 29 belediyenin yer aldığı Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla, sahipsiz köpekler sistemli şekilde toplanarak koruma altına alınıyor.

18 BİNİ AŞKIN KÖPEK TOPLANDI

Valilik koordinasyonunda çalışan ekipler, 1,5 yıl içinde yaklaşık 18 bin 600 sahipsiz köpeği tespit ederek topladı. 78 kişilik ekip ve 13 araçla yürütülen operasyonlarda hayvanların kayıt altına alındığı ve sağlık kontrollerinden geçirildiği belirtildi.

Toplanan köpeklerin, kentteki bakım merkezlerinde muayene, tedavi ve aşı işlemlerinden geçirildikten sonra doğal yaşam alanlarına nakledildiği bildirildi.

DOĞAL YAŞAM ALANLARINA NAKİL SÜRECİ

Sahipsiz hayvanlar, kent merkezi ile Tavşanlı, Emet ve Şaphane ilçelerinde bulunan bakım ve doğal yaşam alanlarına gönderiliyor. Bu alanların toplamda 189 bin metrekarelik bir sahayı kapsadığı ifade edildi.

Hayvanların burada veteriner hekim gözetiminde yaşamlarını sürdürdüğü aktarıldı.

“SORUN BÜYÜK ÖLÇÜDE ÇÖZÜLDÜ”

Musa Işın, yapılan çalışmalarla sahipsiz köpek sorununda önemli bir mesafe alındığını belirtti.

Işın, sahipsiz hayvanların tamamen ortadan kaldırılmasının mümkün olmadığını ifade ederken, özellikle kırsal bölgelerde ihtiyaç duyulan köpeklerin aşılanarak sahiplendirildiğini söyledi.

112 ÜZERİNDEN İHBAR SİSTEMİ

Yetkililer, sahipsiz köpeklere ilişkin ihbarların 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden yapılabileceğini belirtti. Ekiplerin gelen ihbarlara hızlı şekilde müdahale ettiği ifade edildi.

SAHADA ZORLU MÜCADELE

Vali Işın, sahipsiz hayvanların toplanma sürecinin zorluklarına da dikkat çekti. Ekiplerin araçlarını tanıyan köpeklerin kaçtığını belirten Işın, bu nedenle farklı yöntemlerle toplama işlemlerinin sürdüğünü ifade etti.

Çalışmaların ilerleyen dönemde daha kurumsal bir yapıya kavuşturulacağı da bildirildi.