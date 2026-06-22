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Kütahya'da baraja düşen çiftçi öldü

Kütahya'da arazisini sularken dengesini kaybederek baraja düşen 51 yaşındaki çiftçi yaşamını yitirdi.

İHA İHA
Kütahya'da baraja düşen çiftçi öldü
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Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Örenli köyünde Erdal Özkaya (51), arazisini sulamak için Örenli Barajı'na boru uzatmaya çalıştığı sırada dengesini kaybederek baraja düştü.

Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD'a bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Baraja giren ekiplerin çalışmaları sonucu 51 yaşındaki Özkaya'nın cansız bedenine kısa sürede ulaşıldı.

Sudan çıkarılan Erdal Özkaya'nın cenazesi incelemelerin ardından Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)