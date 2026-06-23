Kütahya'da dağda kaybolan genç çift bulundu

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Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Demirciköy beldesi Öreyler Mahallesi’nde dağ yolunda kaybolduğu bildirilen genç çift, jandarma ve arama kurtarma ekiplerinin koordineli çalışmasıyla sabah saatlerinde bulundu.

Zorlu arazi şartlarına rağmen yürütülen operasyon, sevindirici bir şekilde sonuçlandı.

DAĞ EVİ ZİYARETİ YOLCULUĞU KÂBUSA DÖNÜŞTÜ

Birol Turan (29) ve eşi Zülal Turan (29), gece saat 22.30 sıralarında Simav Dağı’na doğru hareket etti. Çiftin, dağ evinde yaşayan aile bireylerini ziyaret etmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Ancak bir süre sonra çiftle iletişim kurulamaması üzerine yakınları durumu yetkililere bildirdi.

ARAMA KURTARMA EKİPLERİ SEFERBER OLDU

İhbarın ardından bölgeye arama kurtarma ekipleri ile birlikte jandarma birlikleri sevk edildi. Gece boyunca süren çalışmalarda, zorlu hava şartları ve engebeli arazi, ekiplerin işini güçleştirdi.

Ekipler, olası güzergâhlar üzerinde yoğunlaşarak geniş çaplı arama başlattı.

ARAÇ ÇAMURA SAPLANMIŞ HALDE BULUNDU

Saat 07.45 civarında yapılan aramalarda, genç çifte ait aracın dağ yolunda çamura saplanmış halde olduğu tespit edildi. Ekipler, bölgeye ulaşarak inceleme yaptı.

Yapılan kontrollerde, Birol ve Zülal Turan’ın araç içinde sağ olarak bulunduğu belirlendi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Bölgeye ulaşan ekipler, çiftin sağlık durumunun iyi olduğunu tespit etti. Uzun süre dağlık alanda mahsur kalan genç çiftin, ilk müdahalenin ardından güvenli bölgeye alındığı öğrenildi.

KOORDİNELİ ÇALIŞMA HAYAT KURTARDI

Yetkililer, arama kurtarma ve jandarma ekiplerinin koordineli ve hızlı müdahalesi sayesinde olayın olumsuz sonuçlanmadan atlatıldığını belirtti. Vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Olay, bölgede hem ekiplerin başarısı hem de zorlu doğa koşullarında dikkatli seyahat edilmesi gerektiği yönünde uyarı niteliği taşıdı.