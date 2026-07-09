Kütahya'da elektrikli testereyle çalışırken parmaklarını kesti

Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki bir inşaatta talihsiz bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Beritan S. (19) elektrikli daire testere ile kesim yaptığı sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu sol elini testereye kaptırdı.

Kazada genç iki parmağından ağır şekilde yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kanlar içinde kalan genç, yakınları tarafından özel araçla yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülmek üzere yola çıkarıldı.

İhbar üzerine harekete geçen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı yolda ambulansa alarak hastaneye ulaştırdı.

İNCELEME BAŞLATILDI

İnegöl Devlet Hastanesi'nde ilk tedavisi yapılan Beritan S., el cerrahisi müdahalesi için ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, iş kazasıyla ilgili inceleme başlattı.