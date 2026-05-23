Kütahya'da iki genç sokak ortasında bıçaklandı

Kütahya'da meydana gelen bıçaklı saldırıda iki genç yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Erdoğan Atasoy Caddesi üzerinde iki gencin kanlar içinde yerde yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Olay yerine kısa sürede ulaşan polis ekipleri, yaralı gençlere ilk müdahaleyi yaptı.

Biri bacağından, diğeri ise karın bölgesinden bıçakla yaralanan gençler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAÇAN MOTOSİKLETLİ YAKALANDI

İddiaya göre iki genç, tanımadıkları motosikletli bir kişi tarafından bıçaklandı.

Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda, saldırının ardından motosikletle kaçan ve plakası tespit edilen şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.