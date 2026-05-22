Kütahya’da kuyumcuyu düşük ayarlı altınla dolandıran 4 şüpheli yakalandı

Dolandırıcılar, her gün yeni bir yöntemle vatandaşın duygularını istismar ederek, emekleri ellerinden alınıyor.

Bu yöntemlere bir yenisi daha eklendi.

DÜŞÜK AYARLI ALTIN SATTILAR

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, kent merkezindeki kuyumculara sahte altın satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Polis, Alipaşa Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir kuyumcunun kaburga kelepçe diye tabir edilen düşük ayarlı bileklik satışıyla 147 bin 500 lira dolandırıldığını belirledi.

ŞÜPHELİLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Ekipler, kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin 30, 35, 25 ve 26 yaşlarındaki T.K., M.L., K.M. ve A.M.Y. olduğunu tespit etti.

Asayiş Şubesi ve İstihbarat Şubesi’nce yapılan ortak çalışma sonucu şüphelilerin, bir araçla Eskişehir istikametine gittiklerini belirledi.

ARAÇTA ARAMA ÇALIŞMASI YAPILDI

Güzergah üzerinde önlem alan polis, şüphelilerin bulunduğu aracı kent çıkışında durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda; 4 adet 22 ayar kaburga kelepçe bileklik, 5 adet sarı renkte sahte bileklik, 2 adet sarı renkli ince yüzük, 2 çift sarı renkli küpe, 3 adet sarı renkli altın kolye, peruk, uyuşturucu kullanma aparatı payp ve 0.28 gram metamfetamin ile 167 bin 255 lira ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.