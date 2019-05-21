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Kütahya’da lise öğrencileri yerli roket üretti

15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin birlikte ürettiği yerli roket, başarıyla fırlatıldı.

İHA | 21.05.2019 - 14:16..
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Kütahya’da lise öğrencileri yerli roket üretti

Kütahya 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi’nde Biyoloji Öğretmeni Ahmet Can ve Matematik Öğretmeni Sait Bütün ile Nilgül Türkaslan, Havva Çalışmaz, Ahmet Beler ve Hamza Keleş isimli öğrencilerden oluşan ekip tarafından yapımı tamamlanan ve Bilim Şenliği’nde sergilenecek roketin, ilk fırlatma denemesi başarıyla tamamlandı.

ROKETE OKUL MÜDÜRÜNÜN İSMİ VERİLDİ

Okul Müdürü Mustafa Şahin’in adının verildiği 'MŞ1' roketinin, ilk denemede başarılı olması proje ekibinin yüzünü güldürdü.

Projeyi yürüten ekipte yer alan Matematik Öğretmeni Sait Bütün, Bilim Şenliği için Roket Projesi fikrinin öğrencilerden geldiğini belirterek, "İlk etapta imkansızmış gibi görünse de gerek öğrencilerin anlatımı, gerekse izlediğimiz videolardan sonra roket projesini başarabileceğimizi anladık.” dedi.

Lise öğrencilerinin yerli roketi gökyüzüyle buluştu

“AMACIMIZ ÖĞRENCİLERE BAŞARABİLECEĞİNİ GÖSTERMEK”

Roket projesinin süreci hakkında bilgi veren Biyoloji Öğretmeni Ahmet Can, "Okul Müdürümüz Mustafa Şahin, Roket Projesi'ne destek olacağını belirtince kolları sıvadık. Müdürümüzün projemize vermiş olduğu katkıdan dolayı roketin adını 'MŞ1' koyduk. İlk denemede başarılı bir fırlatma oldu. Ümit ediyoruz ki Bilim Şenliği'nde de bu başarıyı yakalarız. Amacımız öğrencilerin bir şeyler başarabildiğini onlara göstermek.” ifadelerini kullandı.

Kütahya’da lise öğrencileri yerli roket üretti

“ROKETİN ATEŞLEME SİSTEMİ TAMAMEN ELEKTRONİK VE UZAKTAN ATEŞLEMELİ”

Roket hakkında da bilgiler veren Can, 53 santimetre boyundaki roketin içerisinde kara baruttan imal edilmiş roket motoru bulunduğunu ifade ederek, "Bu motorla roket yaklaşık 150-200 metre kadar yukarıya çıkabiliyor. İçerisinde gizli paraşüt var, en tepeye ulaştığında motorun uç kısmından yukarıya doğru bir ateş çıkıyor ve paraşüt açılarak roketin yere düşmesi esnasında zarar görmesi önleniyor. Bu sayede roketi tekrar kullanma imkanımız oluyor. Roketin ateşleme sistemi tamamen elektronik ve uzaktan ateşlemeli. Altına bağladığımız fitile elektriği verdiğimiz anda içindeki roket motoru ateşleniyor ve roket yukarı çıkıp, tekrar yere iniyor. Bizlerin içerisinde yanıcı kimyasallar olduğu için fitil ve ateşleme motorunu imal etme şansımız yok. Dolayısıyla bunları hazır almak zorunda kaldık. Geri kalan mekanizmanın tamamı bize ait.” diye konuştu.

Kütahya’da lise öğrencileri yerli roket üretti

Kütahya’da lise öğrencileri yerli roket ürettiKütahya’da lise öğrencileri yerli roket üretti

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