Kütahya'da maden işçilerinden maaş farkı protestosu

Kütahya’da maden işçileri, uzun süredir çözüme kavuşmadığını belirttikleri maaş farkı ödemeleri nedeniyle seslerini yükseltti. Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde faaliyet gösteren kömür işletmesinde çalışan işçiler, mesai bitiminde iş kıyafetleri ve baretleriyle meydanda bir araya gelerek haklarını talep etti.

2 YILDIR ÖDENMEDİĞİ İDDİASI

Tavşanlı’da faaliyet gösteren Egetaş Kömür İşletmesi çalışanları, toplu iş sözleşmesinden doğan maaş farklarının yaklaşık iki yıldır ödenmediğini ileri sürdü. İşçiler, işletme yönetiminin ekonomik gerekçelerle ödemeleri geciktirdiğini ifade etti.

Yaklaşık 530 maden işçisi, yaşanan belirsizliğin ekonomik açıdan ciddi mağduriyet yarattığını belirterek firmanın tutumuna tepki gösterdi.

CUMHURİYET MEYDANI’NDA TOPLANDILAR

İşçiler, mesai çıkışı Cumhuriyet Meydanı’nda toplanarak sloganlar eşliğinde protesto gerçekleştirdi. Eylem sırasında maden işçilerine aileleri de destek verdi.

Ellerinde dövizlerle alanı dolduran işçiler, “Hakkımızı istiyoruz” sloganları atarak uzun süre taleplerini dile getirdi.

SENDİKADAN DESTEK AÇIKLAMASI

Eyleme katılan Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) yetkilileri de işçilere destek verdi. GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, yaptığı konuşmada işçilerin alın terinin karşılığını almakta geciktiğini ve sürecin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Sendika temsilcileri, işçilerin haklarının takipçisi olacaklarını ifade ederek sürecin çözülmesi için girişimlerin sürdüğünü belirtti.

“BELİRSİZLİK SON BULSUN”

İşçiler, yaklaşık 2 yıldır devam eden maaş farkı krizinin bir an önce çözülmesini isterken, firmanın sunduğu ekonomik gerekçelerin mağduriyeti ortadan kaldırmadığını dile getirdi. Çalışanlar, yasal haklarının ödenmesi için mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.

Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen basın açıklamasının ardından eylem olaysız şekilde sona erdi.