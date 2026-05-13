Kütahya'da otomobile 8 kişi binen öğrencilerin polisle gülümseten diyaloğu

Kütahya’da gerçekleştirilen trafik denetimi, alışılmışın dışında bir görüntüye sahne oldu.

Bahçelievler Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi’nde durdurulan araçtan, kapasitesinin üzerinde yolcu çıkması hem ekipleri hem çevredekileri şaşırttı.

DENETİMDE BEKLENMEDİK MANZARA

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri, rutin kontroller sırasında bir otomobili durdurdu.

Polisin araç içindekilerin inmesini istemesi üzerine başlayan süreçte, 5 kişilik araçtan tam 8 üniversite öğrencisi indi.

“ARABAYA ZOR BİNİYORUZ” DİYALOĞU GÜLÜMSETTİ

Sürücünün, polise “Ağabey, kimliklerimizi versek yeterli olur mu? Arabaya zor binmiştik.” sözleri ekipleri güldürdü.

Kısa sürede ortaya çıkan fazla yolcu durumu karşısında polis memurları, öğrencileri güvenlik konusunda uyardı.

PİKNİK DÖNÜŞÜ FAZLA YOLCULUK

Öğrencilerin, yakındaki mesire alanında yapılan piknikten döndükleri öğrenildi. Araca kapasitesinin üzerinde binildiği için 3 öğrenci, yaya olarak yollarına devam etti.

Diğer 5 öğrenci ise yeniden araca bindi.

POLİSTEN GÜVENLİK UYARISI

Ekipler, fazla yolcu taşınmasının trafik güvenliği açısından risk oluşturduğunu belirterek öğrencilere uyarılarda bulundu.

Olay, hem denetim anını hem de gençlerin esprili tavırlarını yansıtan görüntülerle kayıtlara geçti.