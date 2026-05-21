Kütahya'da silah sanılan ses egzoz çıktı: 46 bin lira ceza kesildi

Kütahya Emniyet Müdürlüğü karşısından gelen ses, polisi harekete geçirdi.

Nöbetçi polis memurlarının silahla ateş edildiği telsiz anonsu sonrası bölgeye sevk edilen ekipler, Osmangazi Mahallesi Talat Çini Sokak’ta bir çini atölyesinin önünde alkol alan 6 kişiyle karşılaştı.

SİLAH SANILAN SESİN EGZOZ OLDUĞU ANLAŞILDI

Bölgede yapılan kontrolde polis ekipleri, şüphelilere ait modifiye edilmiş araçta kurusıkı tabanca ile pala ele geçirdi.

Silah sesinin de aynı aracın egzoz sistemine takılan özel bir düzenekten kaynaklandığı belirlendi.

46 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Araç sürücüsü M.Ö.'ye alkollü araç kullanmak ve abartılı egzozdan 46 bin lira idari para cezası kesildi.

Sürücüye ayrıca 6136 sayılı kanuna muhalefet suçunda da hakkında işlem yapıldı.

6 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Otomobil, trafik ekiplerinin işlemlerinin ardından trafikten menedilerek otoparka çekildi.

Ayrıca işlemleri için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen M.Ö., L.İ.Ç., E.Ç., M.Ç., Ö.F.U. ve E.D. hakkında 'çevreye rahatsızlık vermek' suçundan da işlem başlatıldı.