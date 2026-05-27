Kutsal topraklarda 1,7 milyon Müslüman hacı oldu

Arafat’ta vakfeye duran hacılar, daha sonra otobüslerle Müzdelife’ye geçti. Burada akşam ve yatsı namazlarını eda eden Müslümanlar, vakfe duası yaptıktan sonra şeytan taşlama için kullanılacak taşları topladı.

CEMERAT’TA ŞEYTAN TAŞLAMA İBADETİ

Gece yarısından itibaren kafileler halinde yaklaşık 3,5 kilometrelik yolu yürüyen hacılar, Cemerat bölgesine ulaştı. Burada “Akabe Cemresi” olarak bilinen büyük şeytana 7 taş atan Müslümanlar, hac ibadetinin önemli ritüellerinden birini tamamladı.

KÂBE’DE ZİYARET TAVAFI VE İHRAMDAN ÇIKIŞ

Şeytan taşlamanın ardından Kâbe’ye yönelen hacılar, ziyaret tavafı ve sa’y ibadetini gerçekleştirdi. Tıraş olup ihramdan çıkan hacılar, hac ibadetini tamamlayarak hacı olma sevincine ulaştı.

Bazı hacıların ise bayram süresince ziyaret tavafı ve sa’y ibadetlerine devam edeceği belirtildi.

YOL BOYUNCA İKRAM VE DAYANIŞMA

Arafat’tan Kâbe’ye uzanan süreç boyunca hacılara görevliler ve hayırseverler tarafından su, hurma ve yiyecek ikramında bulunuldu. Yoğun kalabalığa rağmen organizasyonun düzenli şekilde sürdüğü gözlendi.

ŞEYTAN TAŞLAMA BAYRAM BOYUNCA SÜRECEK

Hacıların bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde de şeytan taşlama ibadetini sürdüreceği bildirildi. Kafileler, Cemerat bölgesine giderek küçük, orta ve büyük cemrelere sırayla taş atacak.

İbadetlerin tamamlanmasının ardından hacıların Mekke’den ayrılmadan önce Kâbe’de veda tavafı yapacağı ifade edildi.