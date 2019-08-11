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Kutsal topraklardaki Müslümanların Hac sevinci

Bu sene yaklaşık 3 milyon Müslüman Hacı olmanın mutluluğunu yaşıyor.

AA | 11.08.2019 - 18:51..
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Arafat Vakfesi'nin ardından dün akşam saatlerinde kafileler halinde otobüslerle Müzdelife'ye geçen hacı adayları, burada da Vakfe Duası'nı yapıp şeytana atılmak üzere taş topladı.

80 BİN TÜRK HACI ADAYI VARDI

Gece yarısından itibaren Cemerat'taki şeytan taşlama alanına geçen Müslümanlar, büyük şeytan olarak ifade edilen "Akabe cemresi"ne 7 taş attı. Daha sonra Kabe'ye giderek ziyaret tavafı ve sa'yi gerçekleştiren Müslümanlar, tıraş olduktan sonra ihramdan çıktı.

Böylece bu yıl kutsal topraklara Türkiye'den gelen 80 bin civarındaki hacı adayı dahil yaklaşık 3 milyon Müslüman hacı oldu.

Kutsal topraklardaki Müslümanların Hac sevinci

BAYRAM NAMAZINI KABE'DE KILDILAR

Hacıların büyük kısmı sabah ve bayram namazlarını Kabe'de kıldı.

Kutsal topraklardaki Müslümanların Hac sevinci

Kutsal topraklardaki Müslümanların Hac sevinci

Kutsal topraklardaki Müslümanların Hac sevinci

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