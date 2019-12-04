Kutup ayısının üzerine T-34 yazdılar

T-34, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi güçlerini yenilgiye uğratmasında büyük rol oynayan efsanevi bir tanktı. Ayının akıbetinden endişe ediliyor.

KUZEY KUTUP BÖLGESİNDE KAYDEDİLDİ

Rus Kuzey Kutup Bölgesi'nde kaydedilen videonun, tam olarak nerede çekildiğini belirlemek için soruşturma sürüyor.

Görüntüler, Dünya Vahşi Yaşam Koruma Fonu'nun (WWF) üyesi Sergey Kavry tarafından önce Facebook'ta, daha sonra da Rus medyasında paylaşıldı.

Kavry, videonun, Rusya'nın Uzakdoğusundaki Chukotka bölgesinde yaşayanlara ait bir WhatsApp grubunda paylaşıldığını söyledi.

"KÖTÜ BİR ŞAKA"

WWF Rusya Basın Sözcüsü Daria Buyanova, görüntülerin "büyük bir şok" olduğunu ve yazının da "kötü bir şaka gibi göründüğünü" söyledi.

Kuzey'in Biyolojik Problemleri Enstitüsü'nden bilim insanı Anatoly Kochnev ise yazının ayı uyutulmadan yazılmasının mümkün olamayacağını belirtti.

Kocnev, boyanın çıkmasının haftalar alabileceğini de sözlerine ekledi.

"KASABALARINA GİREN AYIYI BOYAMIŞ OLABİLİRLER"

Rus medyası, yazının ayıların yerleşimlere girmesine öfkelenen bölge halkı tarafından yazılmış olabileceğini yazdı.

Şubat ayında, Novaya Zemyla bölgesinde onlarca kutup ayısının kasabalarda ve köylerde görülmesinden sonra olağanüstü hal ilan edilmişti.