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Kuveyt koronavirüse karşı sıkı tedbirler aldı

Kuveyt, koronavirüse karşı, AVM'lerde oturma yasağı, tüm kurum ve kuruluşlarda 17 gün resmi tatil ve uçuş yasakları gibi önlemler aldı.

Haber Merkezi | 12.03.2020 - 02:26..
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Dünya genelinde koronavirüs etkili olurken, ülkeler de sıkı tedbirler alıyor.

Kuveyt'te 3 kişinin iyileşmesiyle, koronavirüs vaka sayısı 72 olarak güncellendi.

Kuveyt Kuveyt Bakanlar Kurulu da yeni kararlar aldı.

Bakanlar Kurulu alınan kararların maddeler halinde anlatıldığı bir yazılı açıklama yayınladı.

ÜLKEDE 17 GÜN RESMİ TATİL İLAN EDİLDİ

Yayınlanan maddeler kapsamında kafe, restoran ve AVM'lerde oturmanın yasak olmasıyla birlikte, tüm kurum ve kuruluşlarda 17 gün resmi tatil ilan edildi.

Kuveyt koronavirüse karşı sıkı tedbirler aldı

TOPLU BULUNULAN YERLERDE OTURULMAYACAK

Maddelerin tamamı ise şu şekilde;

-Kuveyt'ten veya Kuveyt'e yapılacak havayolu seferleri 13.03.2020 Cuma günü gece yarısından itibaren ikinci bir emre kadar durdurulmuş olup, Kuveyt'e gelecek Kuveytliler ve birinci derece akrabaları bunun dışında tutulacaktır.

-Kafe, restoran ve alışveriş merkezleri gibi toplu bulunulan yerlerde oturulmayacaktır.

-Spor merkezleri ile özel sağlık enstitüleri kapatılacaktır.

-12.03.2020 Perşembe gününden geçerli olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarda resmi tatil ilan edilmiş olup, 29.03.2020 Pazar günü yeniden mesaiye başlanacaktır.

-İslami İşler ve Evkaf Bakanlığı toplu yerlerden kaçınmaları için vatandaşlara gerekli uyarı ve bilgilendirmeyi yapacaktır.

Kuveyt koronavirüse karşı sıkı tedbirler aldı

Kuveyt koronavirüse karşı sıkı tedbirler aldı

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