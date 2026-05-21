Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı: Yağışlar günlerce sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, yurt genelinde çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Ülkenin birçok bölgesinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, özellikle Marmara Bölgesi'nde (Edirne, Çanakkale ve Balıkesir hariç), Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Niğde, Kayseri, Tokat, Erzincan, Kars, Ardahan ve Hakkari çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli etkili olması öngörülüyor.

Adana'nın kuzey ve doğu ilçelerinde de yoğun yağış bekleniyor.

İSTANBUL'DA SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) yağışların devam edeceğini duyurdu.

Yağışların etkisini artırarak üç saat boyunca gök gürültülü sağanak şeklinde yağacağı, yerelde 20, 30 dakika şeklinde kısa süreli ve yer yer metrekareye 10 ila 15 kilogram şeklinde düşeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Marmara (Edirne, Çanakkale ve Balıkesir hariç), Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu’nun batısı, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Niğde, Kayseri, Tokat, Erzincan, Kars, Ardahan ve Hakkari çevreleri ile Adana’nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

4 İLE SARI KOD VERİLDİ

MGM tarafından 4 ile ise sarı kodlu uyarı verildi. Uyarı verilen iller arasında Hakkari, Van, Hatay, Şırnak yer aldı.