Kuyuda mahsur kalan kaplumbağaları itfaiye kurtardı

Denizli Merkezefendi'deki üzüm bağında sulama için açılan ve daha sonra üzeri kapatılmayan su kuyusunun içinde kaplumbağaların bulunduğunu gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

KUYUDA ÖLÜ KAPLUMBAĞALAR BULUNDU

İhbar üzerine kuyunun bulunduğu araziye gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, kuyunun içerisinde mahsur kalan kaplumbağaları, merdiven yardımıyla tek tek çıkararak doğaya bıraktı. Kurtarılan 17 kaplumbağa, otların arasına doğru giderken, kuyunun içinde ölü kaplumbağaların da olduğu belirlendi.

YETKİLİLERE SESLENDİ

Kaplumbağaların kuyuya düştüğünü bir vatandaşın kendilerine haber vermesi üzerine öğrendiğini belirten Mehmet Akif Ersoy Mahalle Muhtarı Mehmet Ahilik, yetkililere seslenerek kuyunun bir an önce kapatılmasını istedi.

"ÇOCUKLAR DA DÜŞEBİLİR"

Yaklaşık 2 buçuk metrelik kuyu içinde ölü kaplumbağaların olduğunu ifade eden Ahilik, "Bu kuyulara başka canlı hayvanlar ya da çocuklar da düşebilir. Bu kaplumbağalar yeniden buraya düşebilir. Sanırım daha önceden bağ sulamak için böyle bir kuyu açılmış ama şu anda içinde su yok. Açık ve otlarla kaplı olduğu için hayvanlar bunun içerisinde düşüyorlar. 15 gün içerisinde gelip buraya düşmüşler. İçinde uzun süredir olanlar da var." dedi.