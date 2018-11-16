Kuyumcu pompalı tüfekli soyguncuların üzerine atladı

İstanbul Esenyurt'ta bir kuyumcunun pompalı tüfekle soygunu kuyumcunun kahramanca girişimi tarafından önlendi. Pompalı tüfekle dükkanını soymaya gelen iki soyguncunun üzerine atlayarak darbedilme pahasına soygunu engelledi.

POMPALI TÜFEKLE DÜKKANI SOYMAYA GELDİLER

Olay, saat 18.30 sıralarında Esenyurt'ta bir kuyumcu dükkanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisindeki kuyumcuyu gün boyu takip eden şüpheliler akşam saatlerinde havanın kararmasıyla yüzlerine maske takıp ellerindeki pompalı tüfekle kuyumcuya girdi.

İHA'nın haberine göre, soyguncular kuyumcunun üzerine doğrulttukları pompalı tüfeği bir an olsun indirmeyerek altınları almak istedi.

Pompalı tüfekli soyguncuların üzerine atladı - VİDEO

KUYUMCU KONUŞARAK SOYGUNCULARI İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Pompalı tüfekli soyguncuları gören kuyumcu neye uğradığını şaşırırken, ellerini yukarıya kaldırarak soyguncularla konuşmaya çalıştı.

Dükkan içerisindeki tezgahın arkasından konuşarak önüne geçen kahraman kuyumcu soygunculardan kurtulmak için uzun süre uğraştı.

TÜFEĞİN ÜZERİNE ATLADI

Kahraman kuyumcu konuşarak elleri havada bir şekilde soyguncuların üzerine doğru yürümeye devam etti. İkna çalışmaları sırasında soyguncuların bir anlık dalgınlığından faydalanan kuyumcu canını hiçe sayarak pompalı tüfeğin üzerine atladı.

Soyguncularla uzun süre boğuşan kuyumcu dükkanın dışına doğru çıkartarak soygunu engelledi. Bu sırada esnaf da kuyumcunun yardımına yetişti. Bir esnaf soygunculara tabure fırlatarak şahısları yakalamaya çalıştı.

YAKALADIĞI SOYGUNCUYU POLİSE TESLİM ETTİ

Kahraman kuyumcunun elinden kurtulamayacaklarını anlayan soyguncular iş yeri dışında kuyumcuyu darp ederek olay yerinden kaçmaya çalıştı.

Darbedilmesine rağmen kahraman kuyumcu yaka paça yakaladığı soyguncunun birini bırakmayarak polisin gelmesini beklerken, diğer soyguncu ise kayıplara karıştı. Yaşanan olay sonrası kuyumcunun yardımına gelen vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisler kuyumcunun yakaladığı soyguncuyu gözaltına alırken, kaçan şüpheli yakalamak için çalışma başlattı.