Kuzey Irak'ta 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin PKK'lı teröristlere karşı operasyonları, hız kesmiyor.

3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

TSK ve MİT'in koordinesiyle, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, bugün hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

TSK'DAN AÇIKLAMA

TSK ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.