Kuzey İrlanda'da göçmenlere ırkçı saldırılarda evler yakıldı: BBC Türkçe görmezden geldi

İngiltere'ye bağlı Kuzey İrlanda ırkçı saldırılarla sarsılıyor.

Sudanlı bir sığınmacının bir İrlandalı'yı bıçaklayarak ağır yaralamasını provoke eden ırkçı gruplar, ülkenin birçok yerinde sığınmacıların evlerine ve arabalarına saldırıyor.

Hükümetin kontrol edemediği olaylarda polisler de aşırı sağcı ve ırkçı saldırganların hedefi oluyor.

Tüm bu ırkçı saldırı dalgası sırasında, Türkiye'de olan en ufak protestoları bile büyüterek veren BBC Türkçe'nin sessizliği dikkat çekiyor.

IRKÇILAR TEPKİLERİ PROVOKE ETTİ

Olaylar ırkçı grupların, Sudanlı bir sığınmacının 8 Haziran gecesi bir İrlandalıyı bıçaklayarak ağır yaralamasına verilen provokatif tepkilerle başladı.

Saldırıyı yapan Sudanlı tutuklanırken aşırı sağcılar ülkedeki tüm sığınmacılar için toplu sınır dışı etme çağrıları yaptı.

Dün akşam tırmanan olaylarda sığınmacıların evleri ve araçları hedef alınmaya başlandı.

EVLER KUNDAKLANDI

Başkent Belfast olmak üzere birçok farklı ilde toplanan provokatörler, birçok ev ile aracı ateşe verdi.

Aşırı sağcı saldırganlar kendilerine müdahale eden polis ekiplerine de saldırdı.

OTOBÜS ATEŞE VERİLDİ

Belfast'ta maskeli eylemciler tarafından bir belediye otobüsü ateşe verildi. Kentin doğusundaki olaylarda da bazı evler ile araçlar kundaklandı.

Göçmen karşıtları, İngiltere hükümetinin göçmen politikalarına da tepki gösterdi.

YAKILAN EV İÇİN "GÖÇMEN İŞGALİNDE" DEDİ

Ülkenin aşırı sağcı First Partisi'nin lideri Paul Golding, sosyal medya paylaşımında yakılan evlerden biri için "Göçmenler tarafından işgal edilmiş" bir ev olduğunu yazdı.

TÜRK BERBERİN DÜKKANINA DA SALDIRDILAR

Göçmen karşıtları, Ballyclare kasabasındaki bir Türk'ün işlettiği berber dükkanına da saldırdı. Dükkanın kapısı ve camları kırıldı.

BBC TÜRKÇE IRKÇILIĞI GÖRMEZDEN GELDİ

Tüm bu ırkçı saldırıların ise BBC Türkçe'de hiç yer almaması dikkat çekti.

Türkiye'de yaşanan çok daha küçük olayları bile köpürterek Türkiye aleyhine propaganda malzemesi haline getiren BBC Türkçe'nin Kuzey İrlanda'daki ırkçı saldırıları görmemesi, maksatlı bir tutum olarak değerlendirildi.

BBC Türkçe'nin bu tutumu sosyal medyada da tepki gördü.