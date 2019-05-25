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Kuzey Kore ABD'den yeni bir yaklaşım bekliyor

Kuzey Kore; ABD'nin, ülkelerine karşı farklı bir yaklaşım içinde olmasını istiyor.

AA | 25.05.2019 - 09:28..
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Kuzey Kore, ABD'nin yeni bir yaklaşım benimsemediği sürece nükleer görüşmelerin tekrar başlamayacağını açıkladı.

Yonhap'ın, Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA'ya dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, ABD'nin, Başkan Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki zirveden sonuç çıkmamasından Kuzey Kore'nin sorumlu olduğu gibi bir izlenim vermeye çalıştığını kaydetti.

GÖRÜŞMELER YENİDEN BAŞLAYABİLİR

Haberde ismi açıklanmayan sözcü, ABD'nin ancak yeni bir planla gelmesi durumunda, Kuzey Kore ve ABD arasındaki görüşmelerin yeniden başlayabileceğini ifade etti.

ZİRVEDEN SONUÇ ÇIKMAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Vietnam'ın başkenti Hanoi'de 27-28 Şubat'ta düzenlenen zirvede, bazı ilerlemelerin kaydedildiği ancak bir anlaşma imzalamayı gerektirecek noktaya varılamadığı belirtilmişti.

Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." demişti. Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho ise zirvede yaptırımların kısmen kaldırılmasını talep ettiklerini söylemişti.

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