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Kuzey Kore lideri Kim, koronavirüse aldırmadı

Askeri tatbikatı yerinde izleyen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, koronavirüse karşı herhangi bir önlem almadığı görüldü.

Haber Merkezi |
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Kuzey Kore lideri Kim, koronavirüse aldırmadı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ordusunun kısa menzilli füze tatbikatına rehberlik etti.

Tatbikatı yerinde izleyen ve koronavirüs salgınına aldırış etmeyen Kim, maske takmadı.

KORONAYA KARŞI ÖNLEM ALMADI

Faaliyette ayrıca, salgına karşı herhangi bir önlemin alınmadığı görüldü.

Geçtiğimiz hafta açıklama yapan Kuzey Koreli yetkililer, koronavirüsten etkilenmediklerini bildirmişti.

Kuzey Kore lideri Kim, koronavirüse aldırmadı

KİMSE ENFEKTE OLMADI

Salgın hastalıklarla mücadele merkezinden Pak Myong-su, salgının en başından bu yana alınan önlemlerin başarılı olduğunu belirterek, "Ülkede şimdiye kadar tek bir kişi bile yeni tip koronavirüsle enfekte olmadı." ifadelerini kullanmıştı.

Kuzey Kore lideri Kim, koronavirüse aldırmadı

Kuzey Kore lideri Kim, koronavirüse aldırmadı

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