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Kuzey Kore, Trump'ın mektup açıklamasını yalanladı

Kuzey Kore, Trump'ın Kim Jong-un'dan "güzel bir mektup" aldığına ilişkin açıklamasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

AA |
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Kuzey Kore, Trump'ın mektup açıklamasını yalanladı

ABD Başkanı Donald Trump dün, koronavirüs ile Mücadele Görev Gücünün Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan güzel bir mektup aldığını söylemişti.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Trump'ın açıkladığı şekilde mektup gönderilmediği belirtildi.

"İLİŞKİLERİ KÖTÜYE KULLANMA"

Açıklamada, ABD Başkanı'nın neden "asılsız" bir hikayeyi medyayla paylaştığının inceleneceği kaydedilirken, iki ülke arasındaki ilişkilerin "bencil amaçlarla" kötüye kullanılmaması gerektiğine vurgu yapıldı.

Kuzey Kore, Trump'ın mektup açıklamasını yalanladı

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