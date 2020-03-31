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Kuzey Kore yine füze attı

Koronavirüs salgınından tek bir kişinin bile etkilenmediğini iddia eden ülke rejimi, gizli gizli bir dizi önlemler aldı.

REUTERS |
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Kuzey Kore yine füze attı

Dünyada koronavirüs vaka sayısı 800 bine yaklaşırken, ölümler de 38 bini geçti. Tüm dünyadan izole şekilde yaşayan Kuze Kore ise şimdiye kadar ülkede tek bir koronavirüs vakasına rastlanmadığını iddia ediyor.

Uzmanlar Kuzey Kore'nin bu açıklamasının gerçeği yansıtmadığını ifade ediyor.

Kuzey Kore yine füze attı

EN BÜYÜK TİCARET ORTAĞI

Koronavirüsün ilk görüldüğü ülke olan Çin'in Kuzey Kore ile 1400 kilometre uzunluğunda sınırı bulunuyor.

Kuzey Kore'nin en büyük ticari ortağı da Çin.

Bu durumda virüsün ülkede görülmeme olasılığının düşük olduğu ifade ediliyor.

Kuzey Kore yine füze attı

“VİRÜSÜN GÖRÜLMEMESİ İMKANSIZ”

Alman Konrad Adenauer Vakfı'nın Güney Kore'deki temsilcisi Stefan Samsa, "Kuzey Kore'nin en büyük ticari ortağı Çin. Çin'de koronavirüs görüldüğü dönemde de ticaret devam etti ve mal giriş çıkışları oldu. Bu durumda virüsün Kuzey Kore'de görülmemesi imkansız." dedi.

Kuzey Kore yine füze attı

‘3 KORE ASKERİ YÜKSEK ATEŞ VE SOLUNUM YETMEZLİĞİNDEN ÖLDÜ’

Güney Kore haber sitesi "DailyNK" Çin sınırında görevli 3 Kuzey Kore askerinin, yüksek ateş ve solunum yetmezliğinden yaşamını yitirdiğini duyurdu. Askerlerin öldüğü sınırdaki nöbet kulesi ise hemen kapatıldı. Bu vakadan haberdar olan komutan ve doktorlardan sessiz kalınmaları istendi. Bu nedenle askerlerin zatürreden yaşamını yitirdiği açıklaması yapıldı.

Kuzey Kore yine füze attı

KENDİ BAŞARISI GİBİ GÖSTERMEK İÇİN GİZLİYOR

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un koronavirüs vakalarını saklama gerekçesi de, halkın paniğe neden olmasını engellemek ve virüsün ülkede görülmemesini rejimin başarısı olarak lanse etmek olarak gösteriliyor.

Buna bağlı olarak ülkede, bir dizi önlem alındı. Ocak ayı sonunda turistlerin Kuzey Kore'ye girişi engellendi, uçak ve tren seferleri durdu.

Kuzey Kore'de bulunan yabancı diplomatlar ev hapsinde tutuldu, daha sonra ülkelerine gönderildi. Resmi olarak Kuzey Kore'ye giriş ve çıkışlar yasaklandı. Okullar ve üniversiteler kapatıldı.

Kuzey Kore yine füze attı

YABANCI ÜLKELERDEN TEST KİTİ İSTEDİ

Kuzey Kore ile bağlantılı olan uzmanlar, Sağlık Bakanlığı çalışanlarından virüse yakalananların olduğunu iddia ederken, rejimin Çin'den tıbbi maske, eldiven ve koruyu elbise talep ettiği ifade ediliyor. Ayrıca yabancı ülkelerden korona test kiti talebinde bulunulduğu da bir başka ayrıntı…

Son olarak virüsle ilgili alınacak önlemlerin yazıldığı el kitapçığının hazırlatıldığı ve dağıtıldığı belirtiliyor.

Kuzey Kore yine füze attı

YİNE DE FÜZE ATIYOR

Ancak Kuzey Kore, bu dönemde bile füze denemelerine devam etti. Dün Kuzey Kore'nin Wonsan kentinden fırlattığı iki kısa menzilli balistik füze, maksimum 50 kilometre irtifada 410 kilometre yol aldıktan sonra denize düştü.

Kuzey Kore testi "süper geniş" çoklu roketatar denemesi olarak adlandırdı.

Güney Kore ise tüm dünya koronavirüsün yol açtığı zorluklarla uğraşırken, Kuzey Kore'nin bu askeri eyleminin çok yakışıksız olduğunu duyurdu.

Kuzey Kore yine füze attı

TRUMP'IN TEKLİFİ YOK SAYILDI

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a mektup göndererek koronavirüs ile mücadelede iş birliği teklif etmişti. Kuzey Kore yönetimi de, ABD'nin bu önerisine karşılık vermedi.

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