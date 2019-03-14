Kuzey Kore'de seçim sonucu

Geçtiğimiz günlerde Kuzey Kore, 14. Yüksek Halk Meclisi'nin üyelerinin belirlenmesi için sandık başına gitti. Ülkede yaşayan herkesin oy vermesinin zorunlu olduğu seçimin, sonucu açıklandı. Listede Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un olmaması ise dikkat çekti.

KİM JONG- UN, KENDİNİ DEVLET LİDERİ OLARAK GÖSTERMEK İSTEDİ

Bazı uzmanlar ise Kuzey Kore liderinin seçimlere katılmamasının nedenini 'kendini normal bir devletin lideri olarak gösterme çabası' olarak değerlendirdi. Kuzey Kore devlet medyası ise konuyla ilgili detaylı bir bilgi paylaşmasa da Kim Jong-un seçimlere katılmadığı ortaya çıktı.

Ülkede ise seçimlere katılım oranı yüzde 99.9 oranındaydı. Seçimlerde 17 yaşından büyükler oy kullandı ve her seçim bölgesi için kayıtlı tek aday yer aldı.

99.9'U KATILDI, YÜZDE 100'LÜK OY ÇIKTI

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, pazar günkü seçimlerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada; kayıtlı seçmenlerin yüzde 99.99'unun oy kullandığını ve yeni milletvekillerinin tamamının oyların yüzde 100'ünü alarak seçildiğini belirtildi.

OY VERME İŞLEMİ FESTİVALE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Bu arada Kuzey Kore'de seçimler, tüm bölgelerde bir festival kutlanır gibi gerçekleşti. Oy kullanma işlemi sırasında müzik yayını da yapıldı. Özel dans ekipleri ise oy kullanılan yerlerde danslarıyla seçimlere renk kattı.

KUZEY KORE LİDERİNİN KIZ KARDEŞİ DE ARTIK MİLLETVEKİLİ

Kuzey Kore'de seçilen 687 milletvekilinin arasında Kim Jong-un'a yurtdışı seyahatlerinde sürekli eşlik eden kız kardeşi Kim Yo-jong da yer alıyor.

DİKTATÖR OYLARIN TAMAMINI ALMIŞTI

Kuzey Kore'de parlamento seçimi, ilk kez 2014 yılında gerçekleşmişti. Kuzey Kore'nin genç lideri Kim-Jong un, 2014'te yapılan seçimde, aday olduğu bölgede oyların tamamını alarak parlamentoya seçilmişti.

Babası Kim Jong-il'in 17 Aralık 2011'de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmesiyle göreve gelen Kim-Jong un, 2011'de iktidar partisinin, ordunun ve halkın 'Yüce Lideri' ilan edilmişti.