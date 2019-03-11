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Kuzey Kore'de seçim heyecanı

Kuzey Kore'de 14. Yüksek Halk Meclisi üyeleri seçimi yapıldı. Ülke genelinde düzenlenen seçimlerde, 600'den fazla meclis üyesi belirlenecek.

Haber Merkezi | 11.03.2019 - 18:00..
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Kuzey Kore'de seçim heyecanı

Kuzey Kore'nin en yüksek yetki organı niteliği taşıyan ve 5 yılda bir gerçekleşen Yüksek Halk Meclisi seçimleri dün gerçekleşti.

OY VERME SIRASI

Oyunu kullanmak için erken saatlerde bir araya gelen Kuzey Koreliler, seçim merkezinin önünde kuyruğa girdi. Sabah saat 10'da başlayan oy kullanma işlemlerinde seçmenler, kimlikleriyle birlikte gititkleri seçim merkezlerinde bulunan kabinlerde oylarını kullandı.

Kuzey Kore'de seçim heyecanı

Kuzey Kore'de seçim heyecanı

ALEYHTE OY VERİLEMİYOR

Kuzey Kore'deki oylama tam olarak sembolik bir demokrasi. Başkent Pyongyang'daki bir kablo fabrikasında kurulan sandığı denetleyen seçim komitesi başkanı Jin Ki Chol, aptığı açıklamada "Kimse adayın aleyhinde oy kullanmıyor" ifadelerini kullandı. bu açıklama bile seçimlerdeki tarafsızlık ve şeffaflığın ne durumda olduğunu gözler önüne seriyor.

Kuzey Kore'de seçim heyecanı

Kuzey Kore'de seçim heyecanı

SEÇİM FESTİVALİ

Ülkede seçimler festival havasında geçiyor. Sırada bekleyenler için müzik grupları şarkılar çalarken, oy kullanma işlemini bitiren vatandaşlar ise dans ediyor. Oy kullanacak vatandaşları seçimler için teşvik etmek adına çeşitli yürüyüş veya etkinlikler de düzenleniyor.

Seçimlerle birlikte seçilen temsilciler ise, Mart veya Nisan aylarında yılda bir ya da iki kez olmak üzere toplanıyorlar.

Kuzey Kore'de seçim heyecanı

Kuzey Kore'de seçim heyecanı

 

Kuzey Kore'de seçim heyecanı

Kuzey Kore'de seçim heyecanıKuzey Kore'de seçim heyecanı

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